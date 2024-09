Našla poklad za 40 000: Žena sa živí upratovaním domov zavalených odpadkami a zhnitým jedlom

Charlotte Bosanquet má len 21 rokov, no živí sa niečím, na čo by nemal žalúdok každý. Upratuje domy ľudí, ktorí patologicky hromadia veci, alebo nezvládajú upratovanie. Prezradila, na čo už počas svojej práce natrafila.

Našla poklad za 40 000

Príšerný zápach a masívne hromady odpadkov sú možno pre väčšinu ľudí príliš. 21-ročná Austrálčanka prezradila, že upratovanie domovov ľudí, ktorí patologicky hromadia veci, je jednou z najlepších prác, aké kedy vykonávala, píše Mail Online. Biznis s upratovaním Care Cleaning Services Charlotte Bosanquet odštartovala ešte v roku 2022. Chcela pomôcť ľuďom, ktorí si sami pomôcť nedokážu.

#youngbusinessowner #fyp ♬ Daylight – David Kushner @carecleaningservicessyd Today I partnered up with a local company @LawnLordsAu to focus on cleaning the outside of this hoarder clean. Due to high demand of my employees, they will be starting this job alongside me in a few weeks. What a beautiful opportunity, it is truly moving❤️ #hoaderclean

Upratať dom človeka, ktorý patologicky hromadí veci, nie je vôbec jednoduché. Účtuje si preto od 5 000 do 20 000 dolárov (v prepočte niečo vyše 4 500 až 18 100 eur). Dodáva, že je to náročné a únavné. No podľa nej je najlepší pocit na svete pomôcť osobe, ktorá nevidí cestu von.

Počas upratovania občas narazí na veci, ktoré ju riadne šokujú. Pod kobercom pokrytým plesňou našla napríklad mincu z roku 1930, ktorej hodnota sa šplhá k 40 000 dolárom (viac ako 36 200 eur). Je to jedna z najvzácnejších medených mincí, aké boli kedy vyrazené. Pochopiteľne, vrátila ju majiteľovi domu.

Pomáha ľuďom, ktorí nevidia cestu von

Nie vždy je to ale o nachádzaní skrytých pokladov. Charlotte a jej tím neraz musia upratovať niekoľkomesačné nánosy špiny, ale aj zhnité zvyšky potravín. Neraz je do práce zapojených až 8 ľudí a zaberie im to 12 hodín. Žena vysvetľuje, že existuje mnoho dôvodov, ktoré zapríčinia, že domov človeka sa zmení na nepoznanie a zaplní sa odpadkami. Niektorí ľudia trpia depresiou alebo inými duševnými ochoreniami. Občas však len ľudia majú priveľa trápenia a povinností a jednoducho im neostáva energia na upratovanie, ani na tie najjednoduchšie úkony.

Neraz sa ľudia boja, alebo hanbia požiadať o pomoc. Ak je človek duševne chorý, nemusí si uvedomovať, v akom príšernom stave sa jeho domov reálne ocitol. Charlotte ľuďom nielen pomáha upratovať, ale aj radí ako nato. Dôležité je podľa nej urobiť aspoň malý krok vpred. Vždy sa sústreďte na jednu vec, aby ste nemali pocit, že sa to na vás valí z každej strany. Nebuďte na seba príliš tvrdí a oslávte aj malé úspechy.