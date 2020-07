NASA údajne zmenila dátumy na zverokruhu. Vesmírna agentúra to objasňuje na sociálnej sieti

Asi neexistuje nikto, kto by v živote nečítal horoskop. Aj keď mnohým je jasné, že ide o výmysly, aj tak si radi prečítame, čo o nás „tvrdia hviezdy“.

Už niekoľko rokov musí americká agentúra NASA vysvetľovať užívateľom internetu, že nezmenili zverokruh a že jedným rozhodnutím z vás neurobili pannu, ak ste boli predtým v znamení váhy, uvádza portál ScienceAlert.

Mnohí ľudia si neuvedomujú, že astronómia a astrológia sú si podobné najmä v názve. Inak ide o dve odlišné veci a iba jedna z nich je považovaná za doménu vedcov.

NASA pred niekoľkými dňami zverejnila na svojom oficiálnom účte sociálnej sieti Twitter správu, že nezmenili zverokruh.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.

When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT

— NASA (@NASA) July 17, 2020