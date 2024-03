NASA publikovala snímku kométy Pons-Brooks, ktorá vznikla na Slovensku. Stojí za ňou neuveriteľný príbeh

V sobotu 9. marca 2024 publikoval americký úrad NASA ako prestížnu Astronomickú snímku dňa fotografiu s názvom „Comet Pons-Brooks in Northern Spring“ (Kométa Pons-Brooks zo severnej jari), ktorej autorom je astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.

Fotografia vznikla 5. marca 2024 neďaleko slovenského mesta Revúca, kam sa autor snímky vydal za jasným počasím zaznamenať kométu 12P/Pons-Brooks s galaxiou v Andromede. Výsledná snímka vznikla len vďaka veľkému šťastiu. Kométa je v týchto dňoch aj naďalej pozorovateľná už v malých ďalekohľadoch na tmavej oblohe ďaleko od veľkých miest.

Kométa sa bude presúvať

V čase snímania boli oba objekty nízko nad severozápadným obzorom. Kométa sa pozvoľna pohybuje súhvezdím Andromédy, ktorému dominuje na tmavej oblohe očami viditeľná špirálová galaxia, známa tiež pod označením M31. Zatiaľ čo kométa v čase fotenia ležala od Zeme 1,7 astronomickej jednotky (asi 250 miliónov kilometrov), galaxia od nás leží rádovo sto miliárdkrát ďalej. V prvom marcovom týždni prelietala kométa na oblohe okolo galaxie uhlovo veľmi blízko a ponúkla sa tak veľmi fotogenická kompozícia. Najbližšie sa kométa pri galaxii nachádzala 9. marca, a to len asi 9° juhozápadne.

Kométa sa v nasledujúcich týždňoch postupne presunie smerom k súhvezdiu Barana, kde bude pozorovateľná od 27. marca až do 19. apríla. Svoju viditeľnosť na našej oblohe potom „zakončí“ vo svetle súmraku nad západným obzorom v súhvezdí Býka, v ktorom sa tiež vytratí z nášho dohľadu. V tejto chvíli dosahuje jasnosť 6. magnitúdy a aj v nasledujúcich týždňoch by mala zjasniť až na 4,5 magnitúdy. Na tmavej oblohe ďaleko od miest by ju skúsení pozorovatelia mali nájsť ako slabú škvrnu aj očami. V súčasnosti je na jej vyhľadanie nevyhnutná mapka a malý ďalekohľad.

Neuveriteľný príbeh

Samotné fotenie bolo dielom veľkého šťastia i pripravenosti: „Napriek sľubnej predpovedi som musel prejsť cez 300 km a potom som si uvedomil, že večer 5. marca 2024 pravdepodobne neobstarám žiadnu snímku kométy 12P/Pons-Brooks. Keď som totiž dorazil do Telgártu na Slovensku, obloha bola beznádejne zatiahnutá. Vedel som, že mám zhruba 2 hodiny na odfotenie niekoľkých záberov kométy. Rýchlo som sa rozhodol presunúť na juh, smerom k mestu Revúca.

Celú cestu bola na ceste naozaj hustá hmla. Keď som konečne došiel do Revúcej, obloha sa rozjasnila, ale túto lokalitu som vôbec nepoznal, takže som len ťažko hľadal miesto s výhľadom ku kométe. Nakoniec, keď už som to vzdával a vracal sa späť, objavila sa predo mnou napravo cesta na pole. Tak som tam zašiel, otvoril dvere a pozerám, že mám perfektný výhľad. Už som nestrácal čas, pripravil montáž a začal fotografovať naslepo. Až na snímkach som zistil, že kompozícia je vlastne veľmi pekná, so vzdialeným stromom a hmlou osvetlenou prechádzajúcimi autami,“ spomína Horálek na svoje šťastie v nešťastí, vedúce k vzniku snímky. Ide už o 19. snímku dňa NASA, ktorá vznikla na území Slovenska.

Kométa je na fotografiách oveľa výraznejšia, ako pri pozorovaní očami. Je to spôsobené hneď niekoľkými dôvodmi. Jednak fotografi kométu snímajú ďaleko od oblastí so svetelným znečistením z miest, kde je obloha kontrastnejšia a kométa aj jej chvost lepšie na snímkach vynikne. Ďalej sú fotoaparáty v noci oveľa citlivejšie ako ľudské oči, a to ako na farby, tak aj na jas slabších objektov.

Na fotografiách preto kométa vyniká aj pomerne dlhým iónovým chvostom, pri pohľade obyčajnými očami je ale veľmi ťažko pozorovateľná. Na internete už koluje mnoho obrázkov kométy, ale ľudia by si mali uvedomiť, že mnohé vznikli napríklad cez teleobjektívy, a tak jasnosť a veľkosť kométy je na snímkach výraznejšia. „Je potrebné venovať pozornosť tomu, ako boli snímky publikované na internete zhotovené. Udáva sa, že na plnoformátový fotoaparát, teda taký, ktorého čip má veľkosť kinofilmového políčka, spolu s 50 mm objektívom sa najviac približuje vnímaniu ľudským okom, pokiaľ ide o perspektívu a uhlovú veľkosť objektov. Moja snímka vznikla na 70 mm objektív, čiže celá scéna je na ňom asi 1,4-krát priblížená oproti vnímaniu ľudským okom,“ upozorňuje Horálek vo svojom nedávnom príspevku na facebooku.