NASA plánuje ďalšiu misiu na Mesiac. Po jeho povrchu sa bude prvýkrát prechádzať aj žena

Aj keď sa na Mesiac už od roku 1972 žiadna ľudská posádka nedostala, neznamená to, že pozemšťania nemajú plány s jeho návštevou. Je to presne naopak. NASA a mnohé ďalšie vesmírne spoločnosti plánujú náš prirodzený vesmírny satelit navštíviť v najbližších rokoch. A už v roku 2024 by na jeho povrch mohla vstúpiť aj vôbec prvá žena v histórii.

Ak sa na všetky misie ľudských posádok do vesmíru pozrieme spätne, môžeme zistiť, že z celkovo 566 ľudí, ktorí sa doposiaľ mimo našu planétu dostali, bolo len 64 žien. To sa už ale čoskoro zmení a NASA dokonca sľubuje, že žien do vesmíru vyšle viac. Ako informuje web Unilad, už v roku 2024 sa vďaka vesmírnemu programu Artemis dostane na povrch Mesiaca vôbec prvá zástupkyňa nežnejšieho pohlavia z radov astronautov.

Na Mesiac po viac ako polstoročí

Človek na Mesiaci nebol od poslednej misie v roku 1972, kedy boli vesmírne programy s jeho skúmaním pozastavené. V najbližších rokoch nás ale čakajú ďalšie vďaka spolupráci NASA so súkromným výskumnými spoločnosťami a komerčnými partnermi. Tieto misie by mali trvať do roku 2028 a následne na základe vyhodnotenia výsledkov sa začne s plánovaním letov na Mars.

A ako bude najbližšia misia na Mesiac vyzerať? Po tom, čo astronauti vystúpia na jeho povrchu, začne sa s jeho prieskumom za pomoci ľudskej posádky aj robotov. Astronauti zároveň budú skúmať celkom nové miesta, kde ľudia ešte neboli, začať by mali na lunárnom južnom póle.

Najbližšia misia má za cieľ hľadať možné zdroje vody, ktoré by mohli ľudia na Mesiaci využívať aj pri dlhšom pobyte vo vesmíre. Misia na Mesiac je potrebná najmä preto, aby NASA a jej vedci mohli hlbšie preskúmať to, ako vplýva na telo človeka jeho pobyt na inom vesmírnom telese než je naša planéta. Chce sa totiž dôkladne pripraviť na trojročný spiatočný let na Mars.

Doposiaľ sa po povrchu Mesiaca prechádzalo celkovo 12 ľudí, nikdy však nie žena. Tej bude v roku 2024 sekundovať aj muž. NASA rozhodnutím poslať na Mesiac ženu verí, že tým inšpiruje ďalšie generácie šikovných ľudí, ktorí sa rozhodnú zamestnať vo vesmírnych agentúrach. Zdá sa teda, že už čoskoro spustí nábor hľadania nových ľudí aj do svojich radov.