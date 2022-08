NASA odhalila „temné miesta“ na Mesiaci, kde chce poslať astronautov. Panuje tam teplota iba -160° C

NASA sa pripravuje už dlhé roky na vyslanie tímov astronautov na mesačný južný pól. Stihnúť by to chceli do decembra 2024. Je tu však jedna veľká otázka. Kde týchto astronautov pošlú pristáť?

Dostanú sa na „temnú“ stranu Mesiaca

„Kandidátske miesta“ sa postupne črtajú, keďže NASA odhalia 13 potenciálnych miest pre misiu Artemis III., prvú misiu, na palube ktorej budú ľudia, informuje portál Science Alert.

„Výber týchto oblastí znamená, že sme o obrovský skok bližšie k návratu ľudí na Mesiac po prvý raz od misie Apollo,“ povedal Mark Kirasich z divízie vývoja kampane Artemis v NASA. Poznamenáva, že astronauti sa na rozdiel od predchádzajúcich misií tentokrát dostanú aj na odvrátenú stranu Mesiaca, ktorú ľudia nikdy predtým neskúmali a kde nedopadajú žiadne slnečné lúče.

Každá z potenciálnych oblastí pristátia sa nachádza do 6 stupňov zemepisnej šírky od južného pólu Mesiaca. Je to oblasť, v ktorej nikdy nikto nepristál a predstavuje podstatne väčšiu technickú výzvu ako pristátie smerom k rovníku. Aj preto NASA nenecháva nič na náhodu a prvé dve etapy misie – Artemis I. a Artemis II. – sú bez posádky a kým sa im nepodarí úspešne splniť svoje úlohy, tak misia s ľudskou posádkou neodštartuje.

Môžu nájsť ľad

Prečo však práve južný pól Mesiaca? Krátery v tejto oblasti ležia v permanentnom tieni a vytvárajú studené oblasti, v ktorých teplota sotva presahuje -163° C. Vedci z NASA dúfajú, že by sa tu mohli objavovať skryté časti vodného ľadu, a to s hrúbkou až niekoľko metrov, čo by budúcim misiám poskytlo mimoriadne cenný materiál na štúdium.

Všetkých 13 potenciálnych oblastí zobrazených na mape pokrýva územie približne 15 kilometrov štvorcových. Vytipované miesta sú také, kde sa nachádza aj oblasť osvetlená Slnkom, ale aj taká, kde už svetlo z našej hviezdy nedopadá. Zároveň sú oblasti blízko okraja krátera či hrebeňa a hlavne v dobrom dosahu od trvalo zatienenej oblasti Mesiaca, aby sa mohlo zabezpečiť, že astronauti budú mať prístup do miest, kde môže byť voda.

Každá z oblastí však musí poskytovať aj prístup k slnečnému žiareniu. To je nevyhnutné pre poskytovanie energie získanej zo solárnych panelov.

„Mesačný vodný ľad je cenný z vedeckého hľadiska a tiež aj ako zdroj, pretože sa z neho môže extrahovať kyslík a vodík, ktoré sa dajú použiť ako palivo, či ako plyn na dýchanie,“ hovorí vedec Jacob Bleacher z NASA.

Misia Artemis I. sa momentálne pripravuje na štart 29. augusta a jej cieľom bude iba prelet okolo Mesiaca a späť. Táto misia, ako sme spomínali už vyššie, neobsahuje ľudskú posádku, avšak má na palube testovacie figuríny, ktoré zhromažďujú údaje o tom, aké vplyvy budú pôsobiť na astronautov počas ich misie.