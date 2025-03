Naša obrana je v kríze, vzďaľujeme sa spojencom: Kaliňák zatiaľ nakupuje ako nákupná maniačka, upozorňuje PS

Prezident Peter Pellegrini zvoláva na dnes okrúhly stôl k otázke zvyšovania obranyschopnosti SR, a tiež k možnosti navyšovania obranných výdavkov. „Hlava štátu naň pozve predsedov parlamentných strán, ktorí dostali pozvanie na predchádzajúci okrúhly stôl, ministra obrany a náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ doplnili z Kancelárie prezidenta SR.

Počas rokovania parlamentu dnes na tlačovej konferencii o aktuálnej situácii informovali aj členovia Progresívneho Slovenska. Na stretnutí s prezidentom sa chce Michal Šimečka pýtať, ako chcú garantovať bezpečnosť Slovenska, keď sa odcudzili so spojencami a ťahajú krajinu k Rusku. „Kto budú naši spojenci? Slovensko v prípade ohrozenia potrebuje spojencov, aj keby sme nakúpili techniku za miliardy. Aká je stratégia koalície?“ pýta sa Šimečka. Dodal, že minister Kaliňák „nakupuje ako nákupná maniačka a ohlásil ďalší nákup za 8 miliárd eur“.

PS tiež upozornilo, že koalícia nefunguje od prvého dňa. Andrej Danko z SNS sa „zaťal a odmieta hlasovať“ za návrh z dielne ministra obrany. „Na rozpočte na obranu sa nemá šetriť,“ upozornil Valášek. Podľa jeho slov stále nikto nepredložil rozpočet na obranu. Ak by sa na ňom Šetrilo, Valášek hovorí o katastrofických dôsledkoch. „To, čo robí (Kaliňák, pozn. redakcie), je akoby ste vyhrali v lotérii, potrebujete opraviť dom, no miesto toho, aby išiel za architektom, nakúpil materiál a nakoniec z toho nič nemal.“

Andrej Danko povedal rázne nie

So zvyšovaním výdavkov na zbrojenie nesúhlasí predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. „Nesúhlasíme so zvyšovaním financií na zbrojenie. Preto som mal výhradu k tomu, že si premiér síce podal ruku s Orbánom, ale Slovensko musí stáť v pozícii, ktorú aj Maďari zastávajú, že 800 miliárd do zbrojenia je cesta k tretej svetovej vojne,“ vyhlásil Danko v Sobotných dialógoch. Európa podľa neho nemá dôvod na veľké zbrojenie. „Potrebujeme tieto peniaze. Slovensko dáva dve miliardy. Ja nesúhlasím a pôjdem aj s týmto postojom k prezidentovi,“ uviedol Danko, ktorému nepríde vhodné zvyšovať výdavky do obrany v čase konsolidácie a dvíhania daní.

K téme sa v závere vyjadril aj Ivan Korčok. Prezident zvolal okrúhly stôl, kde sú hlavnou témou výdavky. Podľa Korčoka budú naši partneri vnímať to, čo hovorí, akoby to hovorila naša vláda, ktorej predseda stojí na strane Moskvy. „Akýkoľvek problém vznikne na Slovensku, nasleduje veta “ideme po pomoc do Bruselu”. Ak by došlo ale ku konfliktu, kto bude stáť za krajinou, ktorá prešla na druhú stranu?“ pýta sa Korčok.

