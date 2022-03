Náš vesmír môže mať dvojča, v ktorom čas plynie opačným smerom, tvrdia fyzici

Odvážna nová teória naznačuje, že môže existovať ďalší „antivesmír“, ktorý beží opačne v čase, v období pred Veľkým treskom. Teória je založená na poznatku, že v prírode existuje súbor základných symetrií, z ktorých najdôležitejšie sú náboj, parita a čas.

Ak by bola nová teória pravdivá, znamenalo by to, že temná hmota nie je až taká záhadná. Je to iba nová časť neutrína, ktoré existuje iba v tomto druhu vesmíru. A teória tiež naznačuje, že nebola v takom prípade potrebná inflácia vesmíru, pri ktorej sa rýchlo zväčšila veľkosť mladého kozmu po Veľkom tresku, uvádza Live Science.

Zachovanie symetrie

Fyzici identifikovali súbor základných symetrií v prírode. Tri najdôležitejšie sú náboj (C), parita (C) a čas (T). Fyzické interakcie sa väčšinu času riadia týmito symetriami, aj keď je pravda, že niekedy dochádza k ich porušeniu. Nikdy však nepozorovali porušenie všetkých troch symetrií súčasne. Ak vezmete každú jednu interakciu pozorovanú v prírode a otočíte náboje, urobíte zrkadlový obraz a pustíte ich späť v čase, tieto interakcie sa správajú rovnako.

V novom predprintovom článku, ktorý bol nedávno prijatý na publikovanie v časopise Annals of Physics, vedci navrhujú rozšírenie tejto kombinovanej symetrie. Zvyčajne sa táto symetria vzťahuje iba na interakcie – sily a polia, ktoré tvorí fyziku vesmíru.

Ale možno táto symetria platí aj pre celý vesmír. Inými slovami, táto myšlienka rozširuje túto symetriu od uplatňovania len na „aktérov“ vesmíru (sily a polia) na samotné „javisko“, teda celý objekt vesmíru.

Vytváranie temnej hmoty

Žijeme v rozpínajúcom sa vesmíre. Tento vesmír je naplnený množstvom častíc, ktoré posúvajú čas vpred. Ak však vesmír rozšírime o koncept CPT symetrie, potom sa aj pohľad na vesmír zmení.

Aby sa zachovala CPT symetria v celom vesmíre, musí existovať tiež zrkadlový obraz vesmíru, ktorý vyvažuje ten, v ktorom žijeme. Tento vesmír by mal byť opačne nabitý, bol by akoby prevrátený v zrkadle a išiel byť späť v čase. Náš vesmír by tak bol iba jedným z dvojčiat a dohromady by tieto dva vesmíry zodpovedali CPT symetrii.

Vesmír rešpektujúci CPT sa prirodzene rozpína a napĺňa časticami bez potreby dlhého obdobia rýchlej expanzie známej ako inflácia. Aj keď existuje veľké množstvo dôkazov, že došlo k takej udalosti, teoreticky obraz inflácie ostáva nejasný.

CPT vesmír by ďalej pridal do súčasného chápania ďalšie neutrína. Existujú tri známe typy, a to elektrónové, miónové a tau-neutrína. Všetky sú ľavotočivé, avšak všetky ostatné častice, ktoré fyzika pozná, majú ako ľavotočivé, tak aj pravotočivé varianty. Fyzici preto uvažujú, či existujú aj pravotočivé neutrína. Práve CPT vesmír by mohol byť odpoveďou, keďže by vyžadoval aspoň jedno pravotočivé neutríno. Pri dodržaní CPT symetrie by sa vesmír naplnil pravotočivými neutrínami, ktoré by stačili na to, aby vysvetlili temnú hmotu.

Odraz v zrkadle

Ak by to tak bolo, nikdy by sme nemali prístup k nášmu dvojčaťu, CPT zrkadlovému vesmíru, pretože existuje „za“ Veľkým treskom, čiže pred začiatkom nášho kozmu. To však neznamená, že nemôžeme túto myšlienku podriadiť testom.

Okrem toho, vedci predpovedajú, že jeden z druhov neutrín by mal byť bez hmotnosti. V súčasnosti sa dajú zmerať iba horné limity na ich hmotnosti. Ak by sa niekedy dokázala presvedčivo zmerať ich hmotnosť a niektoré by bolo bezhmotné, výrazne by to podporilo CPT myšlienku.

Napokon, v tomto modeli by k inflácii vesmíru ani nikdy nedošlo. Namiesto toho by sa vesmír naplnil časticami prirodzene sám od seba. Fyzici sa domnievajú, že inflácia otriasla časopriestorom do takej miery, že zaplavila kozmos gravitačnými vlnami. Práve tieto vlny hľadajú rôzne fyzikálne experimenty. Ale v symetrickom CPT vesmíre by takéto vlny existovať nemali. Takže, ak sa tieto vlny nenájdu, mohlo by to ukázať, že práve tento model by mohol byť správny.