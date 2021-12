Nariadenie ochranárov vyvolalo búrlivé diskusie. Majitelia tatranskej chaty sa museli zbaviť dvoch svojich mačiek

Majitelia horskej chaty v poľských Tatrách nie sú nadšení. Miestna správa Tatranských parkov im totiž nariadila, aby sa zbavili svojich mačiek, informuje o tomto prípade Čas.sk.

Podľa ochranárov sú mačky živočíšnym druhom, ktorý je cudzincom v tatranskej prírode, napísal na svojich internetových stránkach denník Gazeta Wyborcza. Dve mačky Filemon a Fanta žili v chate a robili príjemnú spoločnosť jej návštevníkom. Avšak, prevádzkovatelia chaty na Hali Kondratowej informovali prostredníctvom facebooku, že ich musia ponúknuť na adopciu. Dôvodom bola sťažnosť jednej turistky, ktorá s ňou zašla až na správu Tatranských parkov.

Do národného parku je zakázané vodiť zvieratá, ktoré nepatria do tamojšieho ekosystému. Výnimkou sú pastierske a vodiace psy a psy určené na vyhľadávanie ľudí zavalených pod lavínou, informuje Čas.sk. Po zverejnení správy o tom, že dve mačičky ponúkajú na adopciu, zaplavili sociálne siete rozhorčené komentáre.

Ako to už býva, niektorí rozhodnutie ochranárov chvália, iní ho kritizujú. Objavili sa tam napríklad aj komentáre, že prevádzkovatelia chaty mačkám ubližovali, pretože ich vypúšťali do snehu a mrazu. Opak je však zrejme pravdou, pretože mačka menom Fanta sa v novembri dostala na horu Giewont a sama sa vrátila do chaty. Jej spoločník Filemon sa niekoľkokrát sám vrátil do chaty, aj keď ho odviezli do mesta Zakopane.

Podľa informácií Gazeta Wyborcza, prekocúra Filemona už domov našli, Fanta sa však stratila, no po dvoch dňoch sa dokázala vrátiť späť na chatu. S ohľadom na ich bezpečnosť už však majitelia chaty nezverejňujú o nich žiadne informácie.