Ženy sa menia na kravy pasúce sa na lúke, v kríkoch ich tajne natáča muž. Bizarná reklama vyvolala vášnivé diskusie

Iste si každý z vás spomenie na maximálne otravnú reklamu. Okrem toho, že je ich všade naozaj veľa, niektoré jednoducho vedia poriadne piť krv. Južná Kórea to však s bizarnou reklamou vôbec neodhadla. Ospravedlnila sa za to, že sú v nej ženy vyobrazené ako kravy pasúce sa na lúke a tajne ich pritom z kríkov natáča muž.

Ženy sa menia na kravy pasúce sa na lúke

Najväčšia juhokórejská spoločnosť zameraná na produkciu mliečnych výrobkov Seoul Milk sa ospravedlnila za poburujúcu reklamu. Vyobrazila v nej totiž ženy na lúke, ktoré sa menia na kravy, píše portál BBC. Aby toho nebolo málo, potajomky ich pritom na video nakrúca ukrývajúci sa muž. Samozrejme, kritika na seba nenechala dlho čakať. Spoločnosť krátko na to reklamu z YouTube stiahla.

Čo sa však raz objaví na internete, ostane tam už navždy. Aj keď teda spoločnosť video oficiálne stiahla, začalo sa objavovať znova a stalo sa virálnym po tom, čo ho na web nahrali iní používatelia. Ľudia ostro kritizujú nielen to, že sa ženy menia na kravy, ale aj to, že ich pri tom muž tajne natáča. „Úprimne sa ospravedlňujeme každému, koho reklama na mlieko uverejnená 29. novembra pobúrila. Berieme túto záležitosť vážne a v budúcnosti budeme extrémne opatrní, aby sa podobná situácia neopakovala,“ napísala verejne spoločnosť Seoul Dairy Cooperative.

Problémom je aj muž, ktorý ich tajne natáča

Reklama začína tým, že sa muž s kamerou túla po vidieku. „Konečne sa ich podarilo zachytiť na video na čistom a nedotknutom mieste,“ hovorí mužský hlas. Následne je možné vidieť, ako sa muž ukrýva v kríkoch a natáča ženy, ktoré na lúke pijú z potoka a cvičia jógu. Muž však nechtiac šliapne na konár, ženy vyruší a tie sa náhle menia na kravy. V závere reklamy je zdôrazňované, že mlieko spoločnosti Seoul Milk je úplne organické a kravy sú chované na organických rančoch uprostred prírody.

Video rozprúdilo veľké debaty, ľudia si myslia, že je to sexistické a necitlivé. Nekritizovali však len to, že sa na kravy menia práve ženy. Za veľký prešľap považujú aj muža ukrývajúceho sa v kríkoch. Tajné natáčanie ľudí totiž v posledných rokoch predstavuje značný problém. Fenomén dokonca dostal aj vlastné pomenovanie – molka (v preklade to znamená „tajná kamera“), pričom terčom sa najčastejšie stávajú ženy.

Navyše, toto nie je prvý prípad, kedy sa spoločnosť prezentovala nelichotivo. V roku 2003 zorganizovala predstavenie, v rámci ktorého na seba nahé ženy navzájom striekali jogurt. Hlava marketingového oddelenia, ako aj nahé modelky, napokon dostali pokutu za obscénnosť.