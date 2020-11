Narcistickí ľudia sa viac angažujú v politických aktivitách, ukazuje štúdia

Najmä v prípade, ak chce byť človek dobrým politikom, je potrebné, aby disponoval súhrnom istých vlastností. Ako však ukazuje táto štúdia, je pravdepodobnejšie, že sa do politických aktivít budú zapájať tí ľudia, ktorým nechýba istá dávka narcizmu.

Ako navzájom súvisia politika a narcizmus?

Existuje veľké množstvo faktorov, ktoré sa podieľajú na tom, do akej miery jedinca zaujíma politika a do akej miery sa na nej chce aktívne podieľať. Záleží napríklad na tom, v akom prostredí jedinec vyrastal, či ho k tomu viedli jeho rodičia a jeho prostredie a aká je ich osobná skúsenosť s politikou, píše portál Digest. Človeka môže zaujímať konkrétny politický problém, môže mať pocit, že je jeho občianskou povinnosťou aktívne sa angažovať alebo ide o spôsob, ako si vytvárať sociálne kontakty.

Štúdia publikovaná v časopise Personality and Social Psychology Bulletin však poukazuje na to, že o tom, či a do akej miery sa bude jedinec v politike angažovať, rozhoduje aj ďalší faktor, a to narcistická črta osobnosti.

Zoltán Fazekas, jeden z autorov štúdie, hovorí, že v rámci výskumu sa vedci zamerali na prepojenie medzi narcizmom a mierou angažovanosti v politike za pomoci troch výskumov. Prvého výskumu sa zúčastnilo 2 450 účastníkov z Dánska, druhého 500 účastníkov z USA a tretieho 2 280 účastníkov taktiež z USA.

V rámci výskumov vedci zisťovali mieru účasti na politickom dianí otázkami napríklad o tom, ako často jedinec podpisuje rôzne politické petície, ako často sa zúčastňuje bojkotov či rôznych stretnutí s politikmi, alebo ako často vykonáva nákupy súvisiace s politickou aktivitou.

Miera narcizmu bola u účastníkov zisťovaná špecifickým dotazníkom, v rámci ktorého si mali vybrať medzi dvoma možnosťami, a to: 1. trvám na tom, aby mi bol prejavený rešpekt, ktorý si zaslúžim, 2. zvyčajne mi ľudia prejavujú rešpekt, ktorý si zaslúžim.

Nie každý politik musí byť narcistický

Výsledky všetkých troch štúdií ukázali, že existuje jasné prepojenie medzi narcizmom a mierou angažovania sa v politike. Čím viac narcizmu v sebe jedinec má, tým je pravdepodobnejšie, že sa v politike bude chcieť aktívne angažovať. Zaujímavé však je, že to, či sa jedinec zúčastní volieb alebo nie, od miery narcizmu nijak nezáviselo.

Okrem toho, záujem o účasť na politickom dianí závisí aj od druhu narcizmu. U niektorých ľudí sa prejavuje tým, že si vyžadujú, aby ich iní považovali za autoritu, kým iní sa považovali za nadradených v porovnaní s inými ľuďmi. Podľa vedcov to dáva zmysel, keď si totiž jedinec myslí, že je nadradený, politika je ideálne miesto, kde môže svoje vodcovské schopnosti precvičovať či vynútiť si poslušnosť.

Na druhej strane, niektoré aspekty narcizmu, ako napríklad vykorisťovanie iných, nesúvisia s mierou angažovania sa v politike. Nie je teda jedno, aká forma narcizmu je u človeka badateľná a v politike sa neraz ocitnú ľudia, ktorí toho chcú veľa pre seba, no nie sú ochotní dávať. Vedci poukazujú na to, že táto téma môže byť zaujímavá aj z iného hľadiska, napríklad ako pôsobenie v politike ovplyvňuje narcizmus. Môže angažovanie sa v politike človeka zmeniť? Okrem toho, neznamená to, že každý politik je narcistický, niektorým môže na tej či inej problematike skutočne záležať.