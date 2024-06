Napätie eskaluje: Vojaci Severnej Kórey prekročili demarkačnú líniu. Juhokórejci museli vystreliť varovné signály

Juhokórejskí vojaci v utorok vypálili varovné výstrely, aby zahnali vojakov Severnej Kórey, ktorí na krátko prekročili pozemnú hranicu medzi týmito dvomi krajinami. Išlo o druhý takýto prípad prekročenia hranice za tento mesiac. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Desiatky severokórejských vojakov dnes napadli vojenskú demarkačnú líniu a vrátili sa na sever po tom, ako Južná Kórea vypálila varovné výstrely,“ uviedol vo vyhlásení zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády. Spresnil, že išlo o 20 až 30 vojakov KĽDR. Demarkačná línia je pozemná hranica medzi Severnou a Južnou Kóreou, vysvetľuje AFP.

Prvá návšteva za 24 rokov

Južná Kórea varovné výstrely vypálila aj 11. júna, keď demarkačnú líniu prekročila iná skupina severokórejských vojakov. K utorkovému incidentu podľa zboru náčelníkov štábov došlo na inom mieste. Juhokórejská armáda podľa svojich vyjadrení pozoruje zvýšenú aktivitu Severnej Kórey v pohraničných oblastiach.

KĽDR tam umiestňuje protitankové zátarasy, spevňuje cesty a nasadzuje nášľapné míny. Obe Kórey v roku 1953 uzatvorili prímerie po trojročnom vojnovom konflikte. K podpísaniu mierovej zmluvy však medzi nimi nikdy nedošlo. Na ich spoločných hraniciach bola vyčlenená len tzv. demilitarizovaná zóna.

Do Severnej Kórey pritom v utorok pricestuje ruský prezident Vladimir Putin, v krajine sa zdrží dva dni. Návšteva sa uskutoční v čase medzinárodných obáv z vojenskej spolupráce Moskvy a Pchjongjangu. Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že Putin uskutoční štátnu návštevu v utorok a v stredu. Očakáva sa, že Putin bude rokovať so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Bude to prvá Putinova cesta do Severnej Kórey za ostatných 24 rokov.

Čoraz väčšie obavy vyvoláva rusko-severokórejská spolupráca v oblasti zbraní, v rámci ktorej Pchjongjang dodáva Moskve muníciu na podporu Putinovej vojny na Ukrajine výmenou za hospodársku pomoc a transfer technológií. Poskytnutie technológií Pchjongjangu môže zväčšiť hrozby, ktoré predstavuje Kimov program jadrových zbraní a rakiet.