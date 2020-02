Nakazených je už takmer 25-tisíc ľudí, vedci však hovoria o lieku na nový koronavírus

Počet obetí nového koronavírusu sa blíži k hranici 500 ľudí, pevninská Čína aktuálne eviduje 490 smrteľných prípadov. Nakazených je už takmer 25-tisíc ľudí, 180 prípadov sa pritom nachádza mimo územia Číny. Svet evakuuje, neustále prijíma nové opatrenia a bojuje s epidémiou, ktorá podľa odborníkov potrvá ešte niekoľko mesiacov. Po prvýkrát sa však hovorí aj o možnom lieku.

Za uplynulé dni svojich občanov z územia Číny a najmä mesta Wu-chan, ktoré je epicentrom nákazy nového koronavírusu, evakuovalo hneď niekoľko krajín sveta vrátane štátov Európskej únie. Napriek podozreniam sa občania Slovenska transportovaní späť domov novým vírusom nenakazili. Neplatí to však pre obyvateľov Japonska, ktorí ostali uväznení na výletnej lodi.

Loď v karanténe

Japonská výletná loď Diamond Princess, ktorá prevážala turistov sa na dva týždne premení na karanténnu zónu. Približne 3 700 ľudí ostáva na palube lode potom, ako sa u 10 osôb potvrdilo podozrenie na nový koronavírus. Medzi nakazenými sú filipínski členovia posádky, Austrálčania, Japonci, cestujúci z Hongkongu i jeden Američan. Kým nakazené osoby previezli do nemocní, zvyšní pasažieri musia v karanténe počkať na výsledky ďalších testov po dobu dvoch týždňov.

WHO chváli Čínu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá minulý týždeň v súvislosti so šírením nákazy za hranice Číny vyhlásila globálny zdravotný stav núdze, medzičasom vyzdvihuje kroky Číny, ktoré krajina prijala v snahe zabrániť šíreniu ochorenia. Čína medzičasom „od sveta odrezala“ ďalšie oblasti a život sa tak zastavil desiatkam ďalších obyvateľov krajiny. Opatrenia, ktoré Čína prijala v súvislosti s koronavírusom, pomohli obmedziť šírenie v zahraničí a poskytli medzinárodnému spoločenstvu „vhodnú príležitosť“ na jeho zastavenie, vyhlásil v utorok riaditeľ WHO.

Možný liek

Novému koronavírusu sa venujú vedecké tímy po celom svete. Skúmajú jeho genetický kód a pracujú na vývoji lieku, ktorý by dokázal epidémiu ochorenia zastaviť v čo najkratšom čase. Najnovšie dobré správy prichádzajú z USA, kde sa podľa českých Lidoviek vedcom z kalifornskej spoločnosti Gilead Sciences podarilo vyvinúť liek, ktorý by mohol byť proti novému koronavírusu účinný. Ako informujú Lidovky, liek bol vyvinutý pod vedením českého vedca Tomáša Cihlářa a pôvodne mal slúžiť na liečbu eboly.

Český server ďalej informuje, že epidémia eboly bola zastavená skôr ako sa vedcom podarilo prípravok nazvaný remdesivir otestovať. Americká spoločnosť teraz liek poskytne na klinické testy pacientov nakazených novým koronavírusom. Najbližšie týždne a mesiace tak ukážu, či sa vedcom skutočne podarilo vyvinúť liek, ktorý by pomohol k definitívnemu zastaveniu epidémie.