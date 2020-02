Pred koronavírusom varoval skôr, ako vznikla epidémia. Lekára zatkla polícia za šírenie poplašných správ

Zašlo to dokonca tak ďaleko, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bola nútená vyhlásiť stav núdze a v najviac postihnutej oblasti bola vybudovaná v priebehu niekoľkých dní nemocnica určená na liečbu pacientov trpiacich koronavírusom.

Zdá sa však, že aj keď lekári robia, čo môžu, nebezpečenstvo im hrozí z každej strany, a to nielen od nakazených pacientov. Ako informuje portál Unilad, istý čínsky lekár svojich kolegov varoval niekoľko dní predtým, ako koronavírus naplno prepukol. Li Wenliang pracoval v nemocnici v najviac postihnutej oblasti Wu-chan a niekoľko dní pred vypuknutím epidémie poslal skupine medikov v skupinovom chate sériu znepokojivých správ.

Koncom decembra ich informoval o tom, že je v karanténe napriek tomu, že v tom čase bolo s koronavírusom hospitalizovaných len sedem pacientov. Medici, ktorým Wenliang správy poslal, sa vystrašili a hneď začali skúmať, či existuje možnosť, že čoskoro bude situácia natoľko vážna, ako v roku 2002, kedy svetom zmietala epidémia SARS. Aj vtedy epidémia začala v Číne a na následky ochorenia napokon umrelo až 800 ľudí.

On December 30, Li Wenliang dropped a bombshell in his medical school alumni group on the popular Chinese messaging app WeChat: seven patients from a local seafood market had been diagnosed with a SARS-like illness and quarantined in his hospital. https://t.co/wtDjcTqclM

— CNN (@CNN) February 4, 2020