Najznámejšia česká jadrová fyzička sa vyjadrila k útoku na Černobyľ: Prezradila, či ide o hrozbu. Je to clickbait, tvrdí

Útok dronu, ktorý v noci z 13. na 14. februára narazil do sarkofágu v Černobyli a spôsobil požiar, označil prezident Zelenskyj za „teroristickú hrozbu pre celý svet“.

Ako sme už informovali, ukrajinský prezident tiež zverejnil video zachytávajúce náraz a následky útoku. S jeho názorom sa však nestotožňuje najvýznamnejšia česká jadrová fyzička Dana Drábová. Tá sa so svojím odborným pohľadom na situáciu podelila na sociálnej sieti X. Na celý incident sa pozerá z pragmatického hľadiska. „39 rokov po havárii fakt žiadne riziko vážnejšej nehody s vplyvom za hranicami zakázanej zóny nehrozí,“ napísala a celú situáciu označila za clickbait.

Panika je podľa nej zbytočná

Podľa nej nie je možné, aby náraz dronu vážne poškodil sarkofág. „Navyše, sarkofág náraz dronu nijako významne poškodiť nemôže,“ dodala. Drábová upozorňuje, že aktuálne neexistujú objektívne dôvody na znepokojenie a považuje paniku okolo Černobyľu za zbytočnú.

Černobyl je prostě clickbait, 39 let po havárii fakt žádné riziko vážnější nehody s vlivem za hranicemi zakázané zóny nehrozí. Navíc sarkofág náraz dronu nijak významně poškodit nemůže.

Takže radiační situace (nejen na Ukrajině) zůstává normální. — Dana Drábová #KeepCalmAndCarryOn (@DrabovaDana) February 14, 2025

V komentároch pod jej príspevkom sa rozprúdila diskusia ľudí, ktorí toto jej vyjadrenie považujú za nevhodné a domáhajú sa akéhosi odsúdenia útoku zo strany Ruska „… to ale predsa nič nemení na tom, že by sa to diať nemalo…“ reaguje jeden z jej sledujúcich. „Súhlas. Nemalo. Čo však čakať od Rusáka,“ pohotovo odpovedá Drábová.

V reakciách na ďalšie komentáre vyvracia aj hrozby zo vzniknutej diery v sarkofágu a taktiež môžeme nájsť aj odpoveď na otázku, čo by sa stalo, ak by Rusi namiesto dronu vystrelili na reaktor raketu. „Keby aj bola, významnejšia kontaminácia by bola lokálna. Ale sarkofágu by bola škoda. Stál veľké peniaze.“