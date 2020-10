Najznámejší paranormálny prípad v Európe: V Londýne pred zrakmi 30 ľudí vyčíňal démon, prípad uzavreli ako hoax

S podobnými príbehmi sa zväčša stretávame na filmovom plátne v hollywoodskych hororoch. Výnimkou však nie je ani literatúra, televízia a rôzne bulvárne médiá. Prípad podivných paranormálnych javov v jednom z domov v centre Londýna však sledovalo niekoľko (a nielen bulvárnych) médií. Aj napriek desiatkam očitých svedkov sa ich však dodnes nepodarilo poriadne objasniť a závery sú dodnes nejednoznačné.

Vyšetrovaniu divných výjavov, ktoré mal mať na svedomí údajný poltergeist v londýnskej štvrti Enfield, sa venovalo niekoľko špecialistov, vrátane polície. Výsledok bol jasný: išlo o podvrh zo strany rodiny, ktorá dom obývala, aby na seba strhla porciu pozornosť. Popravde sa ale ani niet čomu čudovať, väčšina obdobných prípadov a príbehov zo skutočnosti takto končí. Na prípade „enfieldskeho poltergeista“ však dodnes mnoho vecí nesedí. Zvláštne javy mali desiatky svedkov, ktorí na vlastné oči pohybujúci sa nábytok a čudné zvuky počuli.

Dom posadol zlovestný démon

Všetko sa to začalo v auguste roku 1977, keď slobodná matka Peggy Hodgson zalarmovala políciu do svojho prenajatého domu v Enfielde kvôli zvláštnej udalosti, ktorej bola svedkom ona a jej dve dcéry, 13-ročná Margaret a 11-ročná Janet. Podľa slov slov ustarostenej matky ona sama videla, ako sa v ich dome sám od seba hýbe nábytok a dve z jej štyroch detí počuli zvláštne zvuky akoby vychádzajúce zo stien, píše The Daily Telegraph.

Privolaná hliadka dom skontrolovala a uviedla, že videli „hýbať sa a posunúť“ stoličku, no “nemohli jednoznačne potvrdiť, čo tento pohyb mohlo spôsobiť“. Keďže sa na miestne nenašiel žiaden páchateľ a nič ďalšie podozrivé si hliadka nevšimla, miesto opustili. Neskôr sa ale vystrašené hlásenia Peggy na políciu opakovali a boli čoraz zvláštnejšie, spomína sa v jednej z relácií britskej stanice BBC. K samovoľne hýbajúcemu sa nábytku sa podľa Peggy a jej detí pridali aj desivé hlasy, divné a hlasité zvuky, rozhádzané hračky po izbách, prevrátené stoličky či dokonca vo vzduchu sa vznášajúce deti, predovšetkým 11-ročná Janet.

Všetky tieto tvrdenia, samozrejme, prilákali desiatky zvedavcov, no v neposlednom rade pozornosť médií, ktoré v tej dobe skočili po akejkoľvek senzácii a tou dom v Enfielde jednoznačne bol. Prípad prešetrovala kvôli hláseniam ustráchanej matky polícia, no tá sa skôr prikláňala k názoru, že rodina si všetko vymyslela a len sa snaží na seba pripútať pozornosť a zarobiť takýmto spôsobom peniaze, píše web Daily Mail. Pravdu povediac, nebolo by to nič nezvyčajné, keďže v tom období sa to strašidelnými domami a paranormálnymi javmi na svete len tak hemžilo. Len máloktorý z nich sa však nepodarilo vysvetliť a mnoho z tvrdení bolo klamlivých. Prípad v Enfielde však bol o čosi zvláštnejší.

Viac ako 30 očitých svedkov

Nebola to totiž len rodina Hodgsonovcov, kto bol zvláštnych udalostí v dome svedkom. Na vyčiňajúceho poltergeista sa prichádzali pozrieť zvedavci z celého mesta i blízkeho okolia. Viac ako 30 svedkov potvrdilo, že v dome je veľmi zvláštna atmosféra a necítia sa v jeho priestoroch v bezpečí. Ostatní tiež dosvedčili, že taktiež videli hýbať sa nábytok či lietať rôzne predmety naprieč miestnosťami.

Mnoho z nich tiež potvrdilo, že počulo divné zvuky i zlovestné hlasy, ktoré vychádzali akoby z útrob samotného domu a niesli sa jeho stenami. Medzi svedkami boli okrem susedov a psychológov aj novinári. Všetci títo zážitky z domu popísali nezávisle od seba, aj keď či ide o dôveryhodné osoby, sa dnes už dedukuje len veľmi ťažko, keďže prípad Hodgsonovcov zaujal aj bulvárne médiá, ktoré príbeh sociálne slabšej rodiny s radosťou nafukovali do ozrutných rozmerov. Obzvlášť denník Daily Mirror, ktorý o rodine písal počas celého trvania paranormálnych javov v ich dome.

Trýznenie poltergeistom trvalo dlhých 18 mesiacov a vyšetrovaniu jeho pôvodu sa venovalo aj niekoľko špecialistov na paranormálne javy. Medzi nimi aj dvojica Maurice Grosse a Guy Lyon Playfair, ktorým sa podarilo viac-menej celú vec vysvetliť.

Prípad vyšetrovali aj Warrenovci

Podľa dvojice vyšetrovateľov za všetkým stáli Janet so svojou sestrou Margaret. Tie mali podľa Grossa a Playfaira na svedomí viacero z čudesných javov a jednoducho len našli spôsob, ako ostatných oklamať, že sa v ich dome deje niečo nadprirodzené. Išlo najmä o divné zvuky, ktoré sa celým domom aj v prítomnosti svedkov diali. Napokon, Janet sa podarilo nachytať aj vďaka skrytej kamere, ktorú v dome Grosse umiestnil. Na záberoch bolo vidieť, ako 11-ročné dievča ohýba lyžičky a rozhadzuje predmety, aby to pôsobilo, že v dome vyčíňa zlý démon.

Na druhú stranu ale tiež dvojica vyšetrovateľov uviedla, že niektoré z javov vysvetliť nevedia a je možné, že ich spôsobili nadprirodzené sily. V tomto ich utvrdila aj dvojica slávnych vyšetrovateľov paranormálnych javov – Ed a Lorraine Warrenovci. Tí pri skúmaní podivných udalostí v Enfielde dokonca uviedli, že rodina si nič nevymýšľa a všetko, čo sa v ich dome deje, je skutočne práca poltergeista a neznámych démonických síl. Aj Warrenovci však boli mnohokrát označení za podvodníkov a nie každý im uveril.

Podfuk malých dievčat?

Na príbehu rodiny Hogsonovcov nesedí niekoľko dôležitých faktov a z klamstva ich usvedčuje niekoľko dôkazov, vrátane kamerového záznamu, uvádza web The Guardian. Podľa mnohých odborníkov sa čudné javy v dome odohrávali vždy za nekontrolovaných podmienok, čo znižuje dôveryhodnosť všetkého, keďže po dome mohol behať a rozhadzovať nábytok hocikto.

Čudné hlasy viacerí nezávislí odborníci vysvetlili jednoducho: vydávali ich samotné aktérky toho celého – mama a jej dve dcéry, ktoré ovládali techniku bruchovravy. Údajne vo vzduchu levitujúcu 11-ročnú dievčinu zas z klamstva o tom, že je posadnutá démonom a jeho sily ňou hádžu po posteli a vznášajú nahor, vysvetlili odborníci taktiež veľmi jednoducho: Janet bola školskou majsterkou v gymnastike. To zároveň spochybnilo fotografie, ktoré jeden z vyšetrovateľov zhotovil. Samospúšť každých 15 sekúnd zhotovovala novú fotografiu v izbe Janet, fotograf však pri nej nebol. Ona tak mohla veľmi jednoducho skákať do vzduchu z postele zakaždým, keď ju fotoaparát zachytil.

Prípad z Enfieldu tak mnohí označili za hoax a podvod rodiny, ktorá si takýmto spôsobom chcela zarobiť peniaze na živobytie. Niektorí novinári im totiž platili nemalé peniaze za to, že o ich dome plnom paranormálnych javov napíšu.

Inšpiratívny príbeh pre tvorcov hororov

K príbehu rodiny Hodgsonovcov sa vracajú špecialisti aj dnes. Aj tí však pravosť jednotlivých udalostí spochybňujú, aj keď nájdu sa aj takí, ktorí veria, že ide o skutočnosť a dom v Enfielde naozaj ovládol poltergeist.

Milovníci paranormálnych javov však zas spochybňujú racionálne vysvetlenia a polemizujú o tom, ako by sa ženám podarilo hýbať pred očami nezávislých svedkov ťažkými predmetmi, ako sú napríklad skrine. Na to sa napokon odvolali aj manželia Warrenovci, ktorí prípad podrobne zdokumentovali a práve ich vyšetrovanie tiež bolo predmetom úspešného hororového filmu V zajatí démonov 2 (The Conjuring 2).

Nebol to však len tento film, ktorý prípad enfieldskeho poltergeista spracúva. Príbeh domu v centre Londýna bol námetom viacerých dokumentárnych filmov a cyklov, je mu venovaných niekoľko odborných publikácií a aj kníh. Na základe knihy Guya Lyona Playfaira s názvom This House is Haunted: The True Story of a Poltergeist z roku 1980 vznikla 3-dielna miniséria s názvom Tajomstvo Enfieldu (The Enfield Haunting). Tú si budete môcť už 31. októbra pozrieť vďaka stanici Epic Drama. Vysielať ho bude v českom dabingu o 21:00 a predvedú sa v nej všetky postavy z prípadu, ktoré stvárnia známi britskí herci. Okrem iných napríklad aj Timothy Spall (Prašivec z Harryho Pottera), Matthew McFayden (seriál Succession), Rosie Cavaliero (Scoop) či Juliet Stevenson (seriál One of Us).

