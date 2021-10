Najznámejší komiksový superhrdina sa prispôsobuje dobe: Najnovšie vydanie vykreslí Supermana ako bisexuála

Superman je úplne prvý komiksový superhdina, ktorý začal tvoriť tento žáner už v roku 1938. V júli tohto roka uzrel svetlo sveta syn Clarka Kenta a Loise Laneovej – Jonathan Kent, ktorý presne zapadá do tejto doby. Bude totiž bojovať proti klimatickej kríze, ale aj proti deportáciám utečencov. Navyše, Jonathan bude podľa DC Comics bisexuálom.

Zaľúbi sa do reportéra

Tradične heterosexuálny hrdina si v novom komikse začne vzťah s osobou rovnakého pohlavia. Informuje The Guardian.„Myšlienka nahradiť Clarka Kenta iným čistým a bielym záchrancom sveta, by bolo premárnenou príležitosťou,“ uviedol autor komiksu Tom Taylor v rozhovore pre New York Times.

Syn populárnej dvojice Clarka a Loise bude vykreslený ako bisexuál. Jeho novým objektom záujmu sa stane Jay Nakamura, reportér, ktorý sa o neho stará po tom, ako psychicky a fyzicky vyhorí zo snahy zachrániť každého, koho môže. Stane sa tak v najnovšom vydaní komiksu – Superman: Syn Kal-El #5, ktorý vyjde v novembri. Mimochodom, nový objekt záujmu Jonathan bude mať tiež špeciálne schopnosti.

V superhrdinovi sa môže vidieť viac ľudí

Kentova sexuálna orientácia však nie je jediným spôsobom, akým bola postava doslova aktualizovaná pre súčasnú dobu a nové publikum. Bude riešiť aj aktuálne problémy, uvidíme ho na proteste proti deportácii utečencov, zastaví streľbu na strednej škole a pokúsi sa uhasiť požiare, ktoré vznikli v dôsledku klimatickej krízy.

„Vždy som hovoril, že každý potrebuje hrdinov a každý si zaslúži, aby sa vo svojich hrdinoch videl. Som veľmi vďačný DC a Warner Bros za túto myšlienku,“ povedal Taylor vo svojom vyhlásení a pokračoval: „Dnes tento symbol predstavuje niečo viac. Aktuálne sa v najsilnejšom superhrdinovi môže vidieť viac ľudí.“

Aktuálnemu trendu sa nevyhýbajú ani ďalší tvorcovia

Novinky v Supermanovi pokračujú v aktuálnom trende a pokusoch dodať svetu komiksom podivnosť. V auguste bolo oznámené, že Robin Hood bude mať v najnovšej verzii priateľa, zatiaľ čo spoločnosť Marvel sa tiež rozhodla, že postava Captain America bude gay.

Svety veľkých obrazoviek však oproti tým komiksovým ostávajú aj naďalej menej progresívne v tomto smere. Postava Tessy Thompsonovej vo filme Thor: Ragnarok bola v tweete odhalená „iba“ ako bisexuálna, zatiaľ čo sexuálnu orientáciu Deadpoola ešte nie je možné úplne odhaliť. Novembroví Eternals sa chystajú zmeniť veci prvým bozkom LGBTQ+ medzi Brianom Tyree Henry Phastosom, teda prvým otvoreným gay superhrdinom vo filme od Marvel, a Haazom Sleimanom, ktorý hrá jeho manžela.