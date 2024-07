Najvzácnejší druh veľryby vyplavilo na pláž na Novom Zélande. Objavených ich bolo len 6, vedci špekulujú, čo s telom

Svetové moria a oceány ukrývajú svet, ktorý je pre nás stále tajomný a vzdialený. To potvrdzuje aj najnovší „nález“ na pláži na Novom Zélande. More tam totiž vyplavilo unikátnu veľrybu. Bolo ich objavených zatiaľ iba šesť kusov a nikdy ju nikto zatiaľ nezdokumentoval živú.

Veľryba je z čeľade vorvaňovcovité a má latinské pomenovanie Mesoplodon traversii. Slovenský preklad neexistuje, ale ak by sme preložili jej anglické pomenovanie, mohli by sme ju označiť za veľrybu rýľovú, či veľrybu rýľovozubú.

Pláž v Otagu na Novom Zélande je tak teraz miestom unikátneho nálezu. Samozrejme, ešte nie je oficiálne potvrdené, že ide o tento konkrétny druh (to určia aj testy DNA), ale všetko nasvedčuje, že 5 metrov dlhý samec je druhom tejto najvzácnejšej veľryby, píše portál IFL Science.

Aj samotná čeľaď je ťažko pozorovateľná, keďže plávajú rýchlo a dosť hlboko a pri nádychoch na hladine nevydávajú zvyčajný výron vody, aký je pri iných veľrybách typický. A veľryby Mesoplodon traversii sú ešte unikátnejšie a sú jedným z najmenej známych druhov veľkých cicavcov modernej doby. „Od 19. storočia bolo na celom svete zdokumentovaných iba 6 exemplárov a všetky okrem jedného boli z Nového Zélandu. Z vedeckého a ochranárskeho hľadiska ide o veľkú udalosť,“ povedal Gabe Davies z Oddelenia ochrany prírody Nového Zélandu.

Asymmetry in the male Spade-toothed Whale (Mesoplodon traversii)? That is so fkn cool!

For years, I’ve been hoping that we’d observe a living male or find one beached, and it finally happened. I just hope he led a good life and sired many calves. #beakedwhale pic.twitter.com/QFmJViY4ZD

— 🔅A S T R A P I O N T É 🔅 (@astrapionte) July 16, 2024