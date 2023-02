Najšpinavšie jazero sveta: Pár minút pri Karačaji sa rovná smrti, vzniklo bezohľadnosťou sovietskeho jadrového programu

Studená vojna bola už od začiatku definovaná aj bezhlavým predbiehaním sa v jadrovom zbrojení. Sovietsky jadrový program za sebou zanechal množstvo experimentov, ktoré sa často končili tragicky a ich dopad je citeľný dodnes. Rovnako, ako pri jazere Čagan, tak aj pri jazere Karačaj sú dôsledky bláznivej nukleárnej snahy v niektorých oblastiach až fatálne.

V článku sa dozviete: čo bol jadrový komplex Mayak;

ako Sovieti znečistili okolie vrátane jazera;

aké hodnoty tu dosahuje radiácia;

aké sú dôsledky nukleárnej činnosti v regióne.

Začalo to jadrovým komplexom Mayak

Po zhodení bômb na Hirošimu a Nagasaki Sovieti nechceli v jadrovom programe zaostávať a pustili sa do práce. Reakciou bol prísne tajný jadrový komplex Mayak, ktorý vznikol pri meste Oziorsk v Čeľabinskej oblasti. Poloha v hlbokých uralských lesoch bola pre podobné komplexy ideálna, nakoľko sa nachádzala ďaleko od nepriateľského dohľadu a zároveň sa oblasť dala dobre kontrolovať aj v rámci vnútornej politiky. Koniec koncov, Oziorsk s priľahlým územím dlho patril medzi sovietske tajné mestá a ani zďaleka nebol jediným. Aj dnes je vstup do tejto oblasti komplikovaný a pre cudzincov takmer nemožný.

Ako uvádza Insider, hlavnou náplňou bola výroba a obohacovanie plutónia pre jadrové hlavice, ako aj uránu pre jadrové elektrárne. Na projekte mali pracovať predovšetkým väzni z gulagov. Utečenci spoza železnej opony často opisovali hrôzostrašné nehody, čo prišlo západným vedcom prehnané, kým sami, „po uvoľnení“ režimu, dostali možnosť do oblasti nakuknúť.

V oblasti Mayaku sa okrem výroby rádioaktívny odpad aj ničil, no ani zďaleka nie v rámci bezpečnostných noriem. Tony kontaminovaného odpadu a použitie primitívneho otvoreného chladiaceho cyklu okamžite devastovali každý liter chladiacej vody. Na tento účel bolo používané najväčšie prírodné jazero v okolí – Kyzyltaš. Menšie jazero Karačaj sa nachádzalo k Mayaku bližšie a stalo sa úložiskom rádioaktívneho odpadu.

Kyštymská katastrofa

Až do roku 1989 odmietala sovietska vláda uznať, že k jadrovej katastrofe vôbec došlo. Podľa portálu Britannica bolo tempo jadrového programu v Sovietskom zväze tak vysoké, že vytvorilo veľmi nebezpečné podmienky nielen pre pracovníkov, ale aj pre obyvateľov danej oblasti. Väčšina územia v Čeľabinskej oblasti trpela znečistením, no nikto netušil, že to najhoršie ešte len príde.