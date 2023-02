Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou: Košický lekár sa vyhrážal zabitím šéfky, chcel si vychutnať jej rev

Z východného Slovenska prichádzajú desivé správy o lekárovi z košickej nemocnice, ktorý sa v SMS správach adresovaných kolegyni vyhrážal, že svoju nadriadenú zabije, píše Korzár.

Štefan S., lekár pôsobiaci na klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach či na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, je obvinený z nebezpečného vyhrážania sa.

Desivé SMS-ky

Svojej kolegyni mal poslať SMS správy, z ktorých naskakuje husia koža. V prvej opisoval, ako prišiel s nápadom, podľa ktorého ju chce streliť do hlavy a potom zastreliť aj seba. „Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu,“ cituje jeho slová Korzár.

A nebola jediná. O niekoľko minút poslal ďalšiu správu. Tá bola ešte hrozivejšia, pretože v nej zašiel až do detailov. „Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve.“ Na opisovanie tohto úkonu použil aj medicínske výrazy. Správu ukončil otázkou, či si jeho kolegyňa myslí, že nemá na to, aby nadriadenú zabil.

Zbraň priniesol do práce

Ukázalo sa, že kolegovia videli u lekára zbraň priamo v zamestnaní, takže obavy boli na mieste. Navyše, nestalo sa prvýkrát, že sa niekomu vyhrážal. Dokonca psychiatri upozorňovali, že je pre spoločnosť nebezpečný. Práve jeho duševný stav bude podstatný pri vyšetrovaní. Polícia ho zadržala.