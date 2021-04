Najnovší prieskum: Voľby by v apríli vyhrala strana Hlas. OĽaNO klesá, Kotlebovci klesli pod 3 %

Voľby by aj v polovici apríla vyhrala strana Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorú by volilo 23,9 percenta ľudí. Na druhom mieste sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 13,8 percenta.

Tretie miesto obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10 percent opýtaných. Kotlebovcov – Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) by volilo iba 2,9 percenta občanov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od 12. do 17. apríla vykonala agentúra Ako na vzorke 1 000 respondentov.

Do Národnej rady SR by sa dostalo šesť politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili opozičná strana Smer – sociálna demokracia (9,2%), Progresívne Slovensko (8,3%) a hnutie Sme rodina (7,4%). Naopak, brány parlamentu by neprekročili Kresťanskodemokratické hnutie (4,5%), Za ľudí (4,3%), Aliancia (4,2%), Slovenská národná strana (3,3%), Dobrá voľba (3,1%), Republika (3,1%) či ĽSNS (2,9%).

Otázka v prieskume znela: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“ Spomedzi účastníkov prieskumu 20,4 percenta deklarovalo, že nepôjde voliť, 17,9 percenta respondentov nevedelo, koho by išlo voliť a 3,9 percenta nechcelo odpovedať.