Najnovší prieskum: Strana Hlas-SD by vyhrala voľby s obrovským prehľadom, OĽANO je dlhodobo pod 10%, Za ľudí je mimo parlamentu

Televízia Markíza zverejnila počas svojej relácie Na telo prieskum od spoločnosti Focus na vzorke 1008 respondentov, ktorej výsledky nie sú príliš prekvapivé. Prieskum agentúra vykonala v období od 11. mája do 19. mája.

Jednoznačným víťazom volieb by sa stala strana Hlas-SD so ziskom 22,5% hlasov. Na druhom mieste sa s veľkou stratou nachádza SaS. Sulíkovu stranu vy volilo 12,3% obyvateľov. Výraznejšie stúpol aj Smer-SD so ziskom takmer 12%. Obrovský prepad naďalej zažíva Matovič a jeho OĽANO. 8,8% je oproti minuloročným voľbám naozaj nevídaný pokles. Do parlamentu by sa ešte dostali Sme rodina, Progresívne Slovensko a KDH.

Pred bránami parlamentu by skončila rozpadávajúca sa strana ĽSNS a stále rastúca Aliancia či Republika. Koaličná strana Za ľudí by sa taktiež nedostala do parlamntu, keďže získala len 3,5% hlasov, podobne ako SNS.

Najväčší nárast oproti poslednému prieskumu zažívajú strany SaS a Smer-SD, keď obe narastli približne o 1%. Naopak súčasný vývoj situácie ohľadom odvolívanie ministerky Kolíkovej a kolúznej väzby zrejme poškodil stranu Za ľudí. Tá klesla o 1,3%.