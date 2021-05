Richard Sulík: Ak by z koalície odišla strana Za ľudí, budeme ju nasledovať. Stretnutie na pôde SIS bolo neštandardné

Predseda koaličnej strany SaS sa v relácii V politike vyjadril, že ak z koalície odíde strana Za ľudí, SaS ich bude nasledovať. Odchod strán z koalície hrozí kvôli téme kolúznej väzby. Sulík by vnímal by ako problém, ak by sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a predseda Národnej rady SR Boris Kollár na tejto novele nedohodli.

Podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia Richard Raši v relácii potvrdil, že nezaradení poslanci parlamentu okolo Petra Pellegriniho podporia v tejto veci poslanecký návrh Petry Hajšelovej . Sulík s Rašim sa zhodli na tom, že by sa mala dĺžka kolúznej väzby zo súčasných siedmich mesiacov skrátiť.

Richard Sulík sa vyjadril aj k stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátu na pôde SIS. Vraj o ňom dopredu vedel, ho sa stretnutia nezúčastnil. Dodal, že hoci bolo toto stretnutie neštandardné a vynára sa okolo neho veľké množstvo otáznikov, nebolo ilegálne ani nemorálne.