Horná Nitra nie sú len Bojnice. Toto je 10 jedinečných tipov na miesta, ktoré by ste v tomto regióne mali navštíviť

Región Hornej Nitry bol v minulosti významný najmä v oblasti baníctva. V súčasnej dobe, keď už sú už bane dávno pozatvárané, sa oblasť sústreďuje na cestovný ruch. Centrom je pritom mesto Bojnice, ktoré na rôzne atrakcie láka turistov z celého Slovenska i Európy. Rozhodne stojí za návštevu, no popri svojej „sláve“ zatieňuje množstvo ďalších zaujímavostí v tomto regióne. Čo teda na Hornej Nitre navštíviť? Tu sú naše tipy.

Centrum turistického regiónu obísť nemožno. A ani sa to neoplatí. Maličké mestečko, v ktorom žije asi 5-tisíc obyvateľov, totiž ponúka niekoľko atraktívnych lokalít, ktoré sú ako stvorené pre víkendový prázdninový výlet. Aj ďaleko za hranicami Slovenska poznajú ľudia náš azda najkrajší Bojnický zámok z 11. storočia. Samozrejmosťou pri návšteve Bojníc, je pre mnohých návštevníkov aj zoologická záhrada, ktorá je najstaršia i najnavštevovanejšia v našej krajine.

Medzi aktuálne lákadlá Bojníc patrí 30-metrov vysoká vyhliadková veža, ktorá sa týči nad zámkom, zoo i celým mestom. Je kópiou známeho Chodníku v oblakoch na Morave a síce sa na tobogane ešte nepreveziete, jedinečný výhľad si už užiť môžete. Poslednou veľkou atrakciou Bojníc je Prepoštská jaskyňa, jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk z doby kamennej v strednej Európe. V priestoroch jaskyne v súčasnosti nájdete Múzeum praveku.

Hornonitriansky banský skanzen

Históriu baníctva na Hornej Nitre možno najlepšie spoznať v Hornonitrianskom banskom skanzene. Nachádza sa v bývalej hnedouhoľnej bani Cígeľ, pár kilometrov južne od Prievidze. Na začiatku vás privíta jazda banským vláčikom, neskôr zamierite do priestorov baní až 300 metrov pod zemský povrch. Tešiť sa môžete na 100% autentickosť banského priemyslu v banských šachtách, kde sa ešte v roku 2017 ťažilo hnedé uhlie. V bani však namiesto celej šichty strávite „len“ asi dve a pol hodiny a za prehliadku nezaplatíte ani 10 eur. Ak by ste o návštevu Hornonitrianskeho banského skanzenu mali záujem vedzte, že vstup si treba vopred rezervovať. Hornonitriansky banský skanzen otvára svoje brány po koronakríze už v stredu 27. mája.

Nitrianske Rudno

Vodnú nádrž Nitrianske Rudno nájdete len pár kilometrov od Bojníc a je výborným tipom na schladenie počas horúceho dňa. Nádrž vznikla v 50. rokoch 20. storočia, primárne na zásobovanie vodou neďalekej tepelnej elektrárne v Novákoch. Počas letných mesiacov však slúži aj na kúpanie, stanovanie, relax či rybolov. Je už na vás či zvolíte vstup za pár eur na niektorú zo spravovaných pláží, alebo si nájdete svoj vlastný kút priehrady celkom zadarmo.

Uhrovec

Neďaleko Bánoviec nad Bebravou leží maličká obec, ktorá ukrýva zaujímavé pozostatky histórie našej krajiny. Priamo v Uhrovci je to rodný dom dvoch významných osobností našej histórie. S odstupom 106 rokov sa totiž v jednom tunajšom dome, dnes múzeu, narodili Ľudovít Štúr a Alexander Dubček. Druhým veľkým lákadlom obce, je zrúcanina románskeho hradu Uhrovec, na strmých svahoch neďalekých Strážovských vrchov. Hrad Uhrovec ponúka jedinečné výhľady na široké okolie a napriek tomu, že ide o zrúcaninu, patrí medzi tie zachovalejšie.

Rokoš

Ak vám výstup k zrúcanine hradu nestačí, neďaleko Uhrovca môžete navštíviť vrch Rokoš. Nachádza sa v južnej časti Strážovských vrchoch a zaradený je i medzi jedinečné Územia európskeho významu. Môže za to vo veľkej miere nedotknutá príroda, ktorá sa v okolí vrcholu rozkladá. Nájdete tu totiž množstvo chránených a významných druhov rastlín i živočíchov, okrem iných i našu najväčšiu mačkovitú šelmu – rysa ostrovida. Pri výstupe z Diviackej Novej Vsi, tu na vás čakajú „adrenalínové“ úseky s istiacimi reťazami či voľne prístupná jaskyňa Brložná diera.

Jaskyňa Čertova Pec

Ideálna aj pre najmenších turistov. Nájdete ju neďaleko obce Radošina, v okrese Topoľčany, len pár metrov od hlavnej cesty. Jaskyňa Čertova pec je voľne prístupná, 27 metrov dlhá priechodná jaskyňa Považského Inovca, ktorá patrí medzi významné archeologické náleziská Slovenska. Práve tu boli totiž objavené najstaršie známky jaskynného osídlenia v našej krajine. V malej krasovej jaskyni boli nájdené pozostatky z ľudského osídlenia z čias poslednej medziľadovej doby, kedy ju obýval človek neandrtálskeho typu.

Vodná nádrž Duchonka

Ďalší tip na letné kúpanie na Hornej Nitre. Známe rekreačné stredisko a vodnú nádrž Duchonka nájdete pár kilometrov severne od Topoľčian. Duchonka sa nachádza v príjemnom prírodnom prostredí, na úpätí Považského Inovca, v blízkosti brezovo-borovicového hája obce Prašice. Okrem rekreácie, kúpania a relaxu, sa na Duchonke pravidelne konajú aj rôzne kultúrne podujatia, ktoré sa však tento rok zrejme pre aktuálnu pandémiu neuskutočnia.

Veľký & Malý Grič

Výrazné skalnaté vrcholy týčiace sa nad Handlovou, ponúkajú zaujímavú turistiku v nemasovo navštevovanom pohorí Vtáčnik. Veľký i Malý Grič ponúkajú jedinečné výhľady na okolie, no zajmú najmä bralnatým charakterom sopečného pohoria. Na Veľkom Griči na vás čaká i feratový úsek, o ktorom mnoho Slovákov ani netuší. Vzhľadom na bralnatý skalný charakter vrcholov, nie sú výstupy na tieto kopce úplne jednoduché, no každý bežný turista by ich mal hravo zvládnuť.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ⇞ Martin Benko ⇞ (@matbnk), 5 Apr 2020 o 12:19 PDT

Slovanské hradisko

V minulosti významné hospodárske a mocenské centrum Nitrianskeho kniežatstva, dnes jedno z najväčších a najvzácnejších pamiatok slovanskej histórie na Slovensku. Slovanské hradisko nájdete neďaleko obce Bojná a čaká tu na vás rozsiahly areál s poriadnym nádychom histórie.

Letohrádok Babylon

Letohrádok Babylon, s pôvodným názvom Pavilón, postavili pri obci Brodzany v roku 1911 talianski architekti, na pokyn Natálie Oldenburgovej, netere slávneho ruského spisovateľa Alexandra Sergejeviča Puškina. Pôvodne luxusné letné sídlo je dnes už len ruina, pamiatka na niekdajších aristokratov ruského pôvodu, žijúcich v obci Brodzany. Napriek plánom sa letohrádok rekonštrukcie zatiaľ nedočkal, no i tak vytvára veľmi zaujímavú atmosféru.