Náhodou objavili záhadnú pouličnú drogu, ktorú doteraz nikdy vedci nevideli. Zistiť, čo to je, dalo zabrať

Austrálska národná univerzita oznámila, že objavili novú drogu, ktorú pomenovali CanKet. Má byť podobná ketamínu, ale sú v nej dva významné chemické rozdiely. Vedci, ktorí drogu ako prví analyzovali, majú podozrenie, že už je v širokom obehu v Austrálii a možno aj po celom svete.

Ako píše portál IFLScience, to, že sa drogu podarilo objaviť práve v austrálskom hlavnom meste, je aj kvôli prijatej legislatíve. Canberra prijala prístup k minimalizácii škôd spôsobených drogami a ak užívateľ má podozrenie, že nelegálna látka, ktorú si kúpil, nemusí byť to, za čo je vydávaná, môže ju doniesť do testovacieho miesta CanTEST a tam zistia, čo to vlastne je.

Podivný „ketamín“

„Niekto predložil našej testovacej službe malé plastové vrecko s kryštálmi a práškom,“ uviedol vo vyhlásení profesor Malcolm McLeod. „Osoba povedala, že si myslela, že ide o ketamín, avšak účinky drogy boli veľmi odlišné od toho, čo očakávala, tak nám ju priniesla na kontrolu,“ dodal.

Portál Science Alert opisuje, čo s drogou vedci robili. Najprv ju podrobili skúmaniu pomocou infračerveného spektrometra s Fourierovou transformáciou. Ide o bežný prístroj na kontrolu drog a liečiv po celom svete. Vyšle laserový lúč na substanciu, ktorý ju „rozochveje“ a na základe odrazeného lúča sa určí, o čo ide. Test nepotvrdil zhodu s ketamínom, ale naznačil, že by mohlo ísť o nový analóg ketamínu nazývaný 2 -fluórdeschlórketamín.

Podrobnejšie testy vyvolávali ďalšie otázky

Látku teda podrobili skúmaniu pomocou kvapalinovej chromatografie s fotodiódovým poľom. Aj keď sa ukazovali zhody s ketamínom, problémom bolo neabsorbovanie ultrafialového žiarenia. Čistý ketamín a ani 2-fluórdeschlórketamín to teda nebol.

Ďalším krokom v analýze bolo podrobenie záhadnej látky plynovej chromatografii, nazývanej tiež hmotnostná spektrometria. Laicky sa dá povedať, že droga bola rozomletá na kúsočky a vykonaný jej „odtlačok prsta“.

Tu sa prišlo na to, že výsledky rozboru silno korelovali s derivátom ketamínu známym ako fluorexetamín. Nedala sa však vylúčiť prítomnosť izoméru, čiže dvoch zlúčenín s rovnakým vzorcom molekuly, avšak inak usporiadaných.

Vedci preto vytiahli najťažšie zbrane. Išlo o nukleárny magnetický rezonančný spektrometer. Po viacerých viacúrovňových meraniach zistili, že fluorexetamín to byť nemôže, kvôli usporiadaniu vodíka. Vyšlo im, že látka, ktorú doniesla neznáma osoba, je 2′-fluór-2-oxo-fenylcyklohexyletylamín. A túto zlúčeninu predtým nikto predtým nepozoroval.

Nevedia, prečo vznikol

Vedci oslovili kolegov z celého sveta a nikto nič o takejto látke nevedel. Neskôr našli jednu správu z Číny, kde bola táto látka tiež popísaná.

Keďže názov 2′-fluór-2-oxo-fenylcyklohexyletylamín je zložitý na vyslovenie, látku nazvali CanKet, čo teda má predstavovať „Canberra Ketamín“. Aj keď vedci nepoznajú jej účinky, je to prvý krok k pochopeniu novej drogy.

Dôvod, prečo vôbec CanKet vznikol, sú zvláštne. Zvyčajne sa totiž výrobcovia nových drog snažia upraviť drogu tak, aby sa svojím zložením vyhla zákonom a bola v podstate „legálna“. Pri CanKete by však väčšina laboratórií drogu identifikovala ako ketamín (aj keď ním úplne nie je).

Svetlo do celého prípadu a pochopenie, prečo vôbec CanKet vznikol, sa možno ukáže až časom, keď sa spoznajú jeho účinky.