Aby mohol pašovať kilá kokaínu, kúpil si ostrov na Bahamách. Šialený Charlie bol nacista a pravá ruka Escobara

Impérium Pabla Escobara ho v časoch jeho najväčšej slávy vynieslo medzi najbohatších ľudí na planéte. Bezpochyby na tom mal obrovskú zásluhu aj spoluzakladateľ Medelínskeho kartelu Carlos Lehder. Nemecko-kolumbijský pašerák drog žil šialený život, pri ktorom aj seriál Narcos pôsobí ako slabý odvar.

V článku sa dozviete: Kto bol Carlos Lehder

Ako spôsobil revolúciu v pašovaní drog

Prečo bol pre Escobara dôležitý

Ako dopadol jeho životný príbeh

Mladosť a cesta k pašovaniu

Carlos Lehder sa narodil v Kolumbii, bol ale nemecko-kolumbijského pôvodu. Jeho otec sa do Kolumbie prisťahoval v roku 1928 ako vyštudovaný inžinier. Lehderova rodina okrem iného vlastnila aj malý hostinec, ktorý sa v roku 1943 stal predmetom vyšetrovania. V podniku sa mali stretávať nemeckí prisťahovalci a tajná služba USA ich podozrievala z ideologického a spravodajského prepojenia na nacistov.

Už v tomto bode Carlosovho života môžeme hľadať príčiny jeho neskorších postojov voči USA (nenávidel imperializmus, USA považoval za imperialistov) a základ sympatizácie s nacistickou ideológiou. Jeho mladosť v Kolumbii sa skončila, keď mal 15 rokov – rodičia sa rozviedli a on sa s mamou presťahoval do New Yorku, kde sa začína jeho kriminálna minulosť. Začal predávať marihuanu a pašovať ukradnuté autá do Kanady.

Jeho zásadná životná skúsenosť prichádza po tom, čo bol zatknutý a svoj trest si musel odpykať vo federálnom väzení. Tu spoznal bývalého obchodníka s marihuanou Georgea Junga, ako aj ďalších pašerákov a obchodníkov s drogami. Jung Lehdera inšpiroval, keď mu povedal o svojich letoch z Mexika do USA (Jung pašoval drogy lietadlom, ktoré sa udržalo pod úrovňou radaru).

Carlos navyše strávil desiatky hodín s inými pašerákmi, ktorí mu hovorili o svojich skúsenostiach a pochopiteľne aj chybách, na základe ktorých boli dolapení. Lehder tak vďaka nazbieraným poznámkam dokázal (zatiaľ len teoreticky) vytvoriť pašerácky systém, ktorý by mohol fungovať, a do ktorého sa chcel pustiť po skončení jeho trestu.

Drogový revolucionár

Lehder a Jung boli podmienečne prepustení a ako je zrejmé, so svojím plánom dlho neotáľali. Potrebovali však peniaze na lietadlo a na pašovanie si najprv „zabezpečili“ mladé ženy, ktoré prenášali malé množstvá kokaínu do USA. Netrvalo dlho a za zarobené peniaze si zabezpečili malé lietadlo, s ktorým pašovali kokaín do USA cez Bahamy.

S narastajúcim ziskom však začali narastať aj nezhody medzi obchodnými partnermi. Lehder sa snažil Junga vyšachovať z biznisu a zároveň chcel pašovanie posunúť na vyšší level. Obe veci sa Carlosovi podarili a po odsunutí partnera zo spoločného obchodu prešiel na megalomanský plán pašovania.

Tento plán mal meno Norman’s Cay – maličký bahamský ostrov, ktorý Lehder postupne celý odkúpil. Na tomto ostrove dobudoval kilometrovú pristávaciu dráhu a používal ho na prekládku kokaínu, ktorý v menších lietadlách putoval do celých Spojených štátov. Tento geniálny ťah spôsobil absolútnu revolúciu v pašovaní drog do USA a dal náskok každému, kto s Lehderom spolupracoval.

Pablo Escobar a začiatok Medelínskeho kartelu

Ostrov Norman’s Cay bol prísne strážený a v časoch najväčšej slávy sa ním denne premlelo cez 300 kilogramov kokaínu. Lehderovo bohatstvo siahalo do miliardových výšin a nenahraditeľným sa stal aj pre kokaínového magnáta Pabla Escobara. Lehder s ním začal spolupracovať v polovici 70. rokov a zásadne pomohol Escobarovi v jeho drogovom biznise, ktorý dovtedy využíval viac-menej primitívne a vysoko rizikové druhy pašovania.

Lehderov ostrov umožnil Escobarovi presúvať do Štátov nepredstaviteľné množstvo bieleho prášku, ktorý totálne ochromil celú krajinu od Miami po New York. Podľa odhadov boli 4 z 5 vreciek kokaínu v USA dovezené „leteckou spoločnosťou“ Carlosa Lehdera.

Crazy Charlie, ako Lehdera prezývali, sa považuje za spoluzakladateľa slávneho Medelínskeho kartelu, ktorý bol svojho času takmer monopolom vo vývoze kokaínu do USA. Kartel fungoval už v 70. rokoch, avšak za oficiálny vznik sa považuje až rok 1981 a udalosť, kedy bola založená MAS (Muerte a los Secuestradores – Smrť únoscom).

Extradícia ako veľký strašiak

Ale ako už býva zvykom, nič netrvá večne. Aj obrovský a mocný kartel prišiel do povestného bodu zlomu, kedy sa začala situácia otáčať. V prípade Medelínskeho kartelu celý obrat začal v roku 1984, kedy bol spáchaný atentát na kolumbijského ministra spravodlivosti Rodriga Lara Bonillu. Vtedajší prezident Belisario Betancur podpísal dovtedy odmietanú dohodu o vydávaní narkobarónov do USA.

To pochopiteľne predstavovalo pre Escobara, Lehdera a ďalších obchodníkov s kokaínom veľký problém. Kým dovtedy mali v Kolumbii vďaka masívnym úplatkom prakticky zaručenú beztrestnosť a nemali sa čoho obávať, tak väzenie v Spojených štátoch stelesňovalo veľkého strašiaka. DEA (protidrogový federálny úrad v USA) dostala zelenú a začal sa hon na miliardárskych narkobarónov.

Miloval Hitlera, Coca Colu a Johna Lennona

Ako prvý sa ocitol na rane práve Carlos Lehder. Ten sa s pribúdajúcimi peniazmi a rokmi zmenil na šialeného hedonistu, ktorý stratil všetky zábrany. Na svojom legendárnom ostrove usporadúval divoké večierky a orgie plné krásnych žien, peňazí a drog. Crazy Charlie sa stal nevyspytateľným a všetko podčiarkol incident, počas ktorého mal z lietadla nad bahamským hlavným mestom Nassau zhodiť letáky s nápisom: „DEA, choď domov.“

V roku 1982 urobila DEA nálet na jeho ostrov Norman’s Cay a kvôli silnému tlaku z USA už s Carlosom nechceli mať nič spoločné ani bahamské úrady. Musel sa tak z Bahám stiahnuť a vrátil sa do svojho rodného mesta v Kolumbii, kde si postavil obrovský ranč.

Lehder bol vskutku zaujímavou osobnosťou. Mnohí ľudia ktorí ho stretli, ho opisovali ako bláznivého, priateľského, sympatického, ale aj nebezpečného človeka. Ako sa ukázalo, Carlos bol človek paradoxov. Na jednej strane bol obdivovateľom Adolfa Hitlera a známe sú jeho protižidovské incidenty, na druhej strane miloval Johna Lennona a Beatles. V súvislosti s nacizmom a Beatles sa spájajú aj 2 bizarné príhody.

Ešte v 70. rokoch založil krátko trvajúcu politickú stranu, ktorá bola fašisticko-populistická. Okrem šírenia kontroverznej ideológie sa strana snažila zastaviť vydávanie narkobarónov do USA. Lehder dokonca ponúkol splatenie štátneho dlhu Kolumbie, ak túto dohodu zruší.

Bizarnejší je ale druhý príbeh – Lehder nechal vo svojom rodnom meste postaviť bronzovú sochu Johna Lennona. Na tom by azda nebolo nič zvláštne, ak by na danej soche nebol Lennon nahý len s gitarou v ruke a nacistickou helmou na hlave. Nuž, aj takýto bol revolucionár drogového biznisu.

Zaujímavé sú aj ďalšie „vášne a nenávisti“ nemecko-kolumbíjskeho bossa. Za jedinú pozitívnu vec imperializmu považoval Coca Colu. Lehder sa netajil svojou nenávisťou voči USA, jeho politiku považoval za imperialistickú a jeho drogový biznis mal okrem zárobku aj ďalší cieľ – pomocou drog chcel ochromiť a destabilizovať americkú dekadentnú spoločnosť.

Všetko má svoj koniec

V tvrdom drogovom biznise sa hovorí, že všetci veľkí narkotrafikanti môžu skončiť len dvoma spôsobmi – buď skončia mŕtvi, alebo za mrežami. Pre miliardárov z Kolumbie bolo väzenie v USA azda ešte horšie ako smrť, aspoň tak to tvrdil Pablo Escobar. Carlos Lehder sa stal nevyspytateľným živlom, ktorý ohrozoval celý kartel z Medelínu. Špekuluje sa, že jeho zatknutie v roku 1987 prišlo na základe tipu od samotného Escobara.

Lehder bol prvým veľký pašerákom, ktorý bol vydaný do USA a súdený. Crazy Charlie uzavrel dohodu o vine a treste, pričom svedčil aj proti panamskému drogovému bossovi Manuelovi Noriegovi, čím si zabezpečil podstatne nižší trest. Ak by s úradmi nespolupracoval, z väzenia už by sa nikdy nedostal. Odsúdený bol totiž na doživotie + ďalších 135 rokov.

Ak by ste si mysleli, že sa článok týka už mŕtvej osoby, mýlite sa. Carlos Lehder stále žije a dokonca je už na slobode. Prepustený z väzenia bol v roku 2020, no do Kolumbie sa už nevrátil. Jeho kroky viedli do rodnej zeme jeho otca – do Nemecka. Aktuálne však Lehder bojuje s rakovinou a jeho zdravotný stav má byť vážny. Niekdajšiemu miliardárovi sa ale podarilo niečo, čo drvivej väčšine jeho partnerov nie – prežiť. Za akú cenu, už je otázne.