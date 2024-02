Nahnevaní zamestnanci, oklamaní pacienti: Bratislavská klinika sa prezentovala ako prémiová, ostali po nej iba dlhy

Prístup k zdravotnej starostlivosti ponúkajú okrem štátnych nemocníc aj rôzne súkromné zariadenia, kde vám za príplatok dokážu vykonať rôzne špecializované vyšetrenia. Medzi prémiové kliniky sa chcela zaradiť aj bratislavská Via Clinic, jej súčasná situácia je však úplne iná. Informuje o tom portál Index.

Najprv lukratívny imidž, neskôr dlhy

Ako Index vo svojom článku informuje, klinika sa od svojho založenia snažila nabudiť prémiový dojem a tomu zodpovedala aj jej webová stránka. Pacienti mohli v prípade potreby vo Via Clinic vyhľadať odborníkov ako neurológ, psychológ či internista a za návštevy platiť jednorazovo. Podnikanie spoločnosti však nebolo také ružové v číslach. Do roku 2022 sa síce nič neobvyklejšie okolo kliniky nedialo, no hospodárske výsledky naznačovali problémy.

Už v roku 2019 sa prevádzkovateľ začal objavovať na zozname dlžníkov, pričom v roku 2021 vykázal kumulatívnu stratu vyše 2,2 milióna eur. S nepriaznivou finančnou situáciou sa potom spájalo neplatenie nájmov, ktoré viedlo k sťahovaniu kliniky. Tu podľa článku nastal zlomový bod, keďže sa začali hromadiť aj sťažnosti od klientov, ktorým napríklad neboli vykázané riadne doklady za úkony, respektíve sa im klinika prestala ozývať.

Podľa portálu Pravda potom klinika zanedbala prakticky každého, s kým prišla do kontaku. „Zostali po nej nevyplatené mzdy, nájmy, nevydané lieky a pacienti bez odpovedí,“ upresňuje sa v článku. Nakumulované dlhy a nesplnené záväzky smerovali iba k jednej veci – ku konkurzu. O jeho vyhlásenie podľa všetkého úspešne požiadali bývalí zamestnanci, konkrétne skupina ôsmich fyzických osôb.

„Medzi dlžníkmi vedú firmu aj Finančná správa (dlh takmer 105-tisíc eur), Všeobecná zdravotná poisťovňa (20,7-tisíca eur) aj poisťovňa Union (7 790 eur),“ píše v článku Index. Celková výška záväzkov však nie je známa a konkurzný správca vo firme našiel hnuteľný majetok v hodnote takmer 357-tisíc eur.