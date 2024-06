Nádherný moment medzi Williamom a Kate, ktorý prebehol na balkóne Buckinghamského paláca. Tento detail ľuďom neunikol

Odborníčka na reč tela odhalila milý moment medzi Williamom a Kate po tom, ako sa objavili na balkóne Buckinghamského paláca. Išlo o vôbec prvé verejné vystúpenie od momentu, kedy princezná oznámila, že bojuje s rakovinou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál Daily Mail, princezná z Walesu mnohých ľudí oslnila, keď sa uprostred liečby rakoviny pripojila k zvyšku kráľovskej rodiny, aby oslávila kráľove narodeniny. Kate sa počas osláv starala o svoje tri deti, rozdávala úsmevy a vyzerala naozaj veľmi dobre. Špecialistka na reč tela, Judi James, však prezradila, že jeden z najvýznamnejších okamihov nastal medzi ňou a jej manželom počas vystúpenia na balkóne Buckinghamského paláca.

Signál hovorí za všetko

„Bolo naozaj dojímavé a išlo o krásny signál, keď sa pohľady Williama a Kate konečne stretli. Williamove svaly okolo pier a oči hovorili za všetko, poukazovali na hrdosť a tiež úľavu, že vedľa neho opäť stojí jeho krásna žena, zatiaľ čo Kate pôsobila viditeľne uvoľnene a opätovala mu úprimný úsmev,“ povedala.

O účasti Kate na oslavách Trooping the Colour sa dosť špekulovalo, a to aj vzhľadom na jej diagnózu, ale aj to, že nebola súčasťou záverečnej skúšky. Nakoniec však deň pred oslavami Kate prezradila, že robí výrazné pokroky a hoci má dobré aj zlé dni, snaží sa na sebe pracovať. Svoje robí aj podpora od verejnosti, ktorú neustále dostáva a prezradila tiež, že aj jej, aj Williamovi pomáhala prekonať ťažké časy.

Prezradila niečo o svojom zdravotnom stave

Podľa Judi počas osláv Kate ukázala, že je majsterkou v reči tela a ukázala silu a odhodlanie hodné kráľovnej. „Určite si zobrala príklad aj od zosnulej kráľovnej Alžbety a zachovala pokoj bez jedinej kvapky sebaľútosti alebo drámy. Jej prístup k verejnosti je podobný, aký má k vlastným deťom, sebavedomé odhodlanie, uistenie a podpora. Pre prípad, že by o tom niekto ešte pochyboval, toto jednoznačne ukázalo, že je hodná stať sa kráľovnou.“

Kým Kate sa spolu so svojimi deťmi viezla v koči, jej manžel princ William bol na koni. Princezná následne sledovala predstavenie spolu so svojimi deťmi, kedy ju zachytili, ako hladká Charlotte po vlasoch. Aj z koča bolo jasné, že rozdáva úsmevy na všetky strany a teší sa, že môže byť súčasťou osláv.