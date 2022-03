Nad Kyjevom sa na chvíľu objavilo Rusmi zničené najväčšie lietadlo An-225 Mrija. Jeho označenie nieslo odkaz Putinovi

Z najväčšieho lietadla sveta – Antonov An-225 Mrija, ktoré kraľovalo oblohe, je momentálne iba kopa šrotu. Pri ostreľovaní letiska Hostomel pri Kyjeve bolo zničené. Avšak na chvíľu sa objavilo na oblohe.

Ako informuje Denník N v aplikácii na sledovanie pohybu lietadiel, Flightradar24 sa na chvíľu objavilo lietadlo An-225 Mrija na svojom domovskom letisku Hostomel. Malo označenie „FCKPUTIN“.

🇺🇦 #Ukraine No joke… On FR24 right now apparently circling #Kyiv 😂👇

UR-82060 – Antonov An-225 ‚Mriya‘#StandWithUkraine #StopRussia pic.twitter.com/0ZiK4p49MX

— 🇬🇧🇺🇦 CivMilAir ✈ (@CivMilAir) March 11, 2022