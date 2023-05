Na Zemi zachytili „mimozemský“ signál prichádzajúci z Marsu. Teraz sa ho snažia dekódovať, môžete to skúsiť aj vy

Ako by to vyzeralo, ak by na Zem prišla správa z Marsu? Teraz už máme odpoveď. A to vďaka tímu umelcov a vedcov, ktorý pomocou kozmickej lode monitorujúcej atmosféru Marsu poslal na Zem správu, ktorá simulovala mimozemskú správu. Teraz ju treba dekódovať.

Cesta signálu trvala 16 minút

Projekt A Sign in Space vytvorila umelkyňa Daniela de Paulisová, ako informuje IFL Science. Správa bola odoslaná z vesmírnej lode ExoMars Trace Gas Orbiter Európskej vesmírnej agentúry, a to 24. mája o 19:00 koordinovaného svetového času. O 16 minút neskôr bola správa zachytená pomocou troch teleskopov a observatórií.

Môžete si dáta stiahnuť

Súbory z každého teleskopu sú nahrané na Filecoin a dostupné na stiahnutie. Ak by ste sa ho rozhodli stiahnuť, tak nebuďte prekvapení. Nejde o bežné nahrávky, ktoré si prehráte v smartfóne. Sú to vlastne nespracované dáta z teleskopov a observatórií a ak nemáte znalosti v kódovaní, tak vám tieto dáta veľa nepovedia, aj keď sa tam nachádza aj návod ako na to.

Skupiny ľudí, napríklad na sociálnej sieti Discord na dešifrovaní už pracujú, takže je tu predpoklad, že signál bude čoskoro rozlúštený. Tím stojaci za správou ale zdôraznil, že vytvoril niečo, čo nie je ľahké dekódovať a čo si bude vyžadovať zapojenie ľudí z rôznych oblastí.