Na výcviku bol 7 dní, poslali ho do prvej línie. Odsúdený vrah, ktorý bojoval za Rusko, sa vzdal, aby bojoval za Ukrajinu

Jevgenij Nuzhin je v súčasnosti azda najkontroverznejším vojakom v ukrajinských armádnych zložkách. Ako väzeň bol prepustený, aby bojoval za Rusko, no následne sa vzdal a teraz stojí na strane Ukrajincov.

Vojna na Ukrajine si za viac ako 200 dní boja vyžiadala množstvo životov aj ostatných strát, pričom vždy prináša nečakané príbehy. Jedným z takých je aj prípad Jevgeniho Nuzhina, muža, ktorý mal podľa vlastných slov umrieť v Putinovej armáde, píše The Mirror.

Nuzhin bol v Rusku neslávne známy za vraždu a ťažké ublíženie na zdraví, čo spáchal ešte v roku 1999. Za uvedené činy ho poslali na 24 rokov do väzenia. Aj keď mu z trestu nestávalo veľa, od ruského oligarchu Jevgeniho Prigožina dostal zaujímavú ponuku.

Prigožin, známy ako „Putinov šéfkuchár“, má tiež silné väzby na skupinu Vagnerovcov, teda žoldniersky oddiel, ktorý nespadá pod žiaden úrad a Kremeľ ich od februára použil na viaceré akcie. Práve tento muž mal viacerým väzňom s dlhým trestom, vrátane Nuzhina, ponúknuť slobodu. Podmienkou však bola 6-mesačná vojenská služba.

„Those who arrive and on the first day say, “I must’ve come to the wrong place,” are marked as “deserters,” and that’s followed by a firing squad.”

“Putin’s chef” Yevgeny Prigozhin, who is also known as the owner of the Wagner PMC, recruiting inmates (video) pic.twitter.com/p9l8nHLe0j

— The Insider (@InsiderEng) September 15, 2022