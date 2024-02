Na tvári máme trojuholník smrti: Nedotýkajte sa ho, rizikom je aj jedno vytlačenie hnisu, varuje dermatológ

Nedokonalosti tváre raz za život trápili (a mnohých možno ešte aj stále trápia) každého z nás. Bojovať sa proti nim dá všemožnými spôsobmi. Vyrážky na jednej konkrétnej časti tváre by ste ale mali rozhodne nechať vyliečiť a nie ich „násilím“ tlačiť von. Stačí totiž naozaj málo a môžete pokojne prísť aj o život.

Bude to znieť možno zvláštne, ale práve videá, v ktorých si aktéri odstraňujú z ktorejkoľvek časti tela vyrážky a akné rôznych veľkostí, tvarov či farieb, sa na sociálnych sieťach tešia veľkej popularite. Nejeden dermatológ ale pred vlastnoručným odstránením akné varuje, pretože to nemusí dopadnúť úplne najlepšie. Pacienti riskujú nielen jazvy a zápaly, ale v mnohých prípadoch dokonca aj svoj život, píše web LAD Bible.

Pozor na „trojuholník smrti“

Dermatológovia jednej oblasti na tvári hovoria „trojuholník smrti“. Ide o tzv. labiálno-nasálny trojuholník a ide o oblasť, ktorá sa tiahne od kútikov úst až po chrbát nosa. Prečo by ste sa nedokonalostí v tejto časti tváre nemali vôbec dotýkať?

Ako viacerí kožní lekári varujú, práve táto oblasť je veľmi náchylná na infekciu, a to kvôli špecifickému prekrveniu. Akýkoľvek zásah do tejto oblasti môže viesť k infekciám a tie sa môžu ľahko rozšíriť aj do mozgu. Pýtate sa, ako konkrétne?

Predstavte si, že sa ráno zobudíte s nepeknou vyrážkou, napríklad na nose. Stoj, čo stoj sa jej snažíte zbaviť tak, že ju chcete vytlačiť, no nejde to. Napokon to vzdáte a pupienok zamaskujete krycím kozmetickým prípravkom. Tým, že ste sa ale snažili vyrážky zbaviť, ste ju vlastne len zatlačili hlbšie a riziko infekcie je tak vyššie.

Patogény z pupienka sa totiž môžu začať šíriť v tejto oblasti tváre a cez očné žily sa môžu dostať do kavernóznej dutiny a odtiaľ priamo do mozgu. Toto je pomerne dosť nebezpečné, vzhľadom na to, že to môže viesť k vážnejším stavom, napríklad ku krvnej zrazenine, meningitíde alebo k abscesu na mozgu.

Varuje pred ním aj Dr. Pimple Popper

Pred trojuholníkom smrti na tvári vo svojej reality show varovala aj uznávaná dermatologička doktora Sandra Lee, ktorú môžete poznať zo sociálnych sietí ako Dr. Pimple Popper. Tá tiež nie raz varovala, že práve vytláčanie vyrážok v tejto oblasti tváre môže viesť k vážnejším komplikáciám. Ako riziká uviedla napríklad mŕtvicu či oslepnutie.

Keď sa vám teda najbližšie spraví pupienok v niektorej oblasti tváre, ruky od neho radšej preč. Dermatológovia ale neodporúčajú akékoľvek svojpomocné zbavovanie sa vyrážok kdekoľvek na tele. Najlepšie bude, keď sa o nepríjemných nedokonalostiach vašej pokožky poradíte s lekárom.