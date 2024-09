Na toto rozhodnutie Slováci čakali: Európska únia chcela zakázať vykurovanie plynom, nastal však zvrat

Slováci môžu naďalej vykurovať zemným plynom. Ako informovali plynári na stretnutí s novinármi, zákaz kúrenia plynom nehrozí. „Nová smernica EÚ o energetickej hospodárnosti budov neznamená zákaz vykurovania plynovými kotlami po roku 2040, ako sa často nesprávne interpretuje,“ upozornil Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ).

V skutočnosti táto smernica podľa nich kladie dôraz na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií, pričom ponecháva priestor aj pre plynné nosiče energie. „Nové rodinné domy v energetickej triede A0 môžu byť stále vykurované zemným plynom, čo potvrdzujú aj vzorové projekty rodinných domov v energetickej triede A0 vypracované Slovenskou technickou univerzitou (STU),“ dodala plynári.

Slováci zemnému plynu stále dôverujú. Ak by si totiž mali slovenské domácnosti opäť vybrať spôsob vykurovania, 91 % by sa znovu rozhodlo pre zemný plyn, a rovnaké percento zákazníkov by ho na základe vlastnej skúsenosti odporučilo aj svojim známym na vykurovanie a ohrev teplej vody.

Vyplýva to z exkluzívneho telefonického prieskumu, ktoré pre spoločnosť SPP-distribúcia zrealizovala prieskumná agentúra AKO v máji 2024 na vzorke 600 domácností z celej Slovenskej republiky. Prevládajúcim motívom pripojenia nehnuteľnosti na zemný plyn bola jeho cena (29 %), komfort (21 %) a dostupnosť (18 % zákazníkov).

Výsledky prieskumu o zemnom plyne

Prieskum tiež odhalil, že 38 % zákazníkov k zemnému plynu nepoužíva žiadne doplnkové energetické zariadenie, 9 % nevedelo odpovedať a zvyšní respondenti najčastejšie uvádzali krb na drevo (33 %), rekuperáciu (14 %), solár (7 %) a fotovoltiku (6 %).

Aktuálne prebiehajúcu akciu zľavových poukazov na výmenu starého plynového kotla za nový kondenzačný – Mojnovykotol.sk zachytila štvrtina zákazníkov (25 %). Navyše, 96 % zákazníkov potvrdilo, že bezproblémovo našli projektanta na prípravu projektovej dokumentácie pri stavbe nového rodinného domu so zemným plynom.

„Výsledky prieskumu naznačujú vysokú spokojnosť slovenských domácností so zemným plynom ako hlavným zdrojom vykurovania. Väčšina respondentov by sa znovu rozhodla pre zemný plyn a odporučila by ho svojim známym. Cena, komfort a dostupnosť sú hlavné dôvody, prečo si domácnosti volia tento spôsob vykurovania. Prieskum tiež poukázal na jednoduchosť zaobstarania projektovej dokumentácie pre nový rodinný dom, ktorý by bol vykurovaný nízkoemisným plynovým kondenzačným kotlom“ konštatovala Klaudia Brázdilová, špecialistka marketingu a komunikácie SPP – distribúcia.