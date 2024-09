Európska únia chce vraj Slovensku zastaviť eurofondy, návrh sa už začal spisovať. Prekáža jej najmä táto vec

O zmrazení eurofondov pre Slovensko sa toho od nástupu novej vlády narozprávalo už dosť, no teraz to vyzerá, že by mohla táto veľká nepríjemnosť pre našu krajinu naberať reálne kontúry, píše web TA3 na základe správy od agentúry Bloomberg.

Úniu údajne znepokojuje najmä zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Podobný krok pritom urobila už voči Maďarsku, a práve s touto krajinou je Slovensko za posledné mesiace čoraz viac porovnávané. Prísť vraj pritom môžeme aj o eurofondy z čias pandémie. Takýto proces však trvá dlho a EÚ je podľa všetkého len na začiatku. Oficiálne vyjadrenia zatiaľ k veci nezazneli.