“Na televízne obrazovky sa vracia remake legendárneho seriálu z 90-tych rokov,” zavádza Filip Jánošík

Ohlásili tak online vydanie prvej časti albumu Povedz Loď na Spotify, Apple Music a v ďalších vyše 100 online obchodoch.



Kapela hrá “zbojnícky rakenrol” a v jednoduchých textoch si robia srandu z extrémistov, starých mládencov, netrpezlivých panicov a hlavne zo seba. Formou osobných výpovedí a príbehov ľudí z okolia sa kapela snaží zjemňovať polarizáciu spoločnosti, homofóbiu, rasizmus a satyrizuje všetky formy hnevu.

“Sestra je lesbička a aj tak ju má môj Boh rád. Mám otca farára, ktorý nás ľúbil len tak akurát. Tak podaj ruku blížnemu, veď všetci chcú zmenu. No za stolom vždy slušný buď a popraj dobrú chuť,” spieva Filip práve v cover verzii hitu “Seven nation army” od White Stripes. Kapela vo svojej tvorbe experimentuje s typicky folklórnymi nástrojmi ako je cimbal a akordeón. Práve ich spájaním so žánrami ako reggae, punk, funk či dokonca thrash-metal kapela hľadá niečo nové. Podľa vlastných slov tento žáner opisujú ako “zbojnícky rakenrol”.

“Na jednej strane nás nemá odvahu zobrať do rádia žiadny dramaturg, lebo sme príliš popoví, inokedy príliš alternatívni, niekedy sme staromódni a najčastejšie proste neznámi. Vydávame sa asi tou ťažšou cestou, ale na živých koncertoch sa naopak tešíme pestrej škále publika. Hrávame pivné slávnosti, jarmoky, rockové festivaly aj jachtárske plesy. Dôchodci na našich koncertoch vykrúcajú ručičky popri mladých, ktorých sa skôr týkajú témy skladieb. Paradoxne sa pri baladách ale najviac opúšťajú ich rodičia, neviem síce prečo, ale možno ja sám naše skladby naozaj pochopím až keď budem v ich veku,” čuduje sa spevák Filip.

Kapela tento rok plánuje po častiach vydať svoj prvý album “Povedz loď”, na ktorom sľubuje až 18 skladieb. “Pandémia bola dlhá a plodná” komentuje frontman Filip. Väčšina skladieb na albume je z vlastnej tvorby, ale nájdu sa aj cimbalové prerábky Prodigy, Muse, či dokonca balada od Eda Sheerana.

“Komunistické pop-stars hlavne z Čiech kedysi prerábali svetové hity do češtiny. Väčšinou to znelo dosť otrasne, no bol to šikovný ťah na komunistov, ako vybabrať s cenzúrou. Ako to pri komunistoch bolo zvykom, tí ani netušili, že do rádia a televízie takto púšťajú Jiřího Šelingera s Black Sabbath a Deep Purple. My podobne podsúvame svoje myšlienky v textoch ľuďom, ktorí by si za žiadnych iných okolností nevypočuli cimbal a harmoniku, alebo aj pustili, ale možno majú práve naopak problém s extrémnou formou hej-slováctva” vysvetľuje svoj zámer Filip.

O natáčaní albumu vzniká aj video-dokument, prvých 6 skladieb si môžete vypočuť na Spotify, Apple Music, alebo na www.filipjanosik.sk.

Zoznam skladieb EP “Povedz loď I.”:

Vyhnime sa extrémom Odpusť Rest in Peace Pete Doherty Si to ty? Chýbaš mi

