Na slovenských cestách možno pribudnú nové radary, mnohých vodičov môžu prekvapiť. Kontrolovať nebudú iba rýchlosť

V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie do popredia dostáva téma efektívnejšej a prísnejšej kontroly pravidiel cestnej premávky. Štátna polícia v súčasnosti nedisponuje takým množstvo zamestnancov, aby bola schopná pokryť všetky potrebné oblasti a lokality. Riešením by mohla byť pripravovaná legislatíva.

Takúto legislatívu aktuálne pripravuje rezort vnútra a v rámci tejto fázy vznikla aj pracovná skupina, v ktorej má zastúpenie, okrem iného, tiež ZMOS, teda Združenie miest a obcí Slovenska. Zástupcom združenia je ružinovský starosta Martin Chren, ktorý by chcel pretlačiť silnejšie právomoci pre samosprávy pri vyberaní pokút. Ak by totiž bola implementácia spomínanej legislatívy úspešná, obce a mestá by mohli inštalovať nové radary, ktorých kompetencia by patrila aj pod mestskú políciu.

Ako informoval portál TopSpeed.sk, podľa terajšieho plánu by takéto zariadenia mali kontrolovať prioritne maximálnu povolenú rýchlosť, no Chren vyjadril predstavu, podľa ktorej by mohli pribudnúť aj iné priestupky, s ktorými sa jednotlivé samosprávy boria. Ide napríklad o nepoužívanie bezpečnostných pásov, nebezpečnú jazdu v obci, upchávanie a blokovanie križovatiek, zneužívanie bus pruhov a podobne.

„Chren navrhuje udeľovať týmto vodičom pokuty formou objektívnej zodpovednosti a prostredníctvom kontrolných kamier v réžii obcí a miest,“ priblížil ďalej TopSpeed. V konečnom dôsledku by sa tak skutočne mohol zefektívniť celý systém vyberania pokút a zodpovedné orgány by v rukách mali širšie prostriedky na kontrolu dodržiavania pravidiel.

Radary chce nakupovať aj štát

Ako sme vás ešte v auguste informovali, nové radary by okrem samospráv mohli pomôcť aj samotnej štátnej polícii. V tej dobe vláda vypísala novú súťaž na nákup viac ako 200 radarových zariadení, ktoré by mali byť doplnené o takmer 50 analytických kamier. Súčasťou nových zariadení by mali byť aj takzvané úsekové radary, ktoré zaznamenávajú priemernú rýchlosť na celom meranom úseku. V praxi to znamená, že vodiči ich nevedia oklamať okamžitým spomalením pred radarom.

Nové dopravné zariadenia nebudú kontrolovať iba prekročenie rýchlosti, ale napríklad tiež prejazd na červenú, nerešpektovanie značenia STOP, používanie mobilného telefónu, zákaz predchádzania vozidiel, či nezapnuté bezpečnostné pásy.