Na lacné produkty sa môžu tešiť ďalší Slováci, diskontný Action prvý raz mieri do tohto mesta. Manažmentu ponúka lákavý plat

Ešte v septembri sme vás informovali o otváraní nových predajní superlacného reťazca Action. Rýchla expanzia holandského obchodníka so zmiešaným tovarom pokračuje aj naďalej, pričom najnovšie by mal brány otvoriť na juhu Slovenska.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kompetentní nám viackrát potvrdili, že s otváraním nových obchodov ani zďaleka neskončili a ich ambícia je dostať sa aj do miest, ktoré zatiaľ v portfóliu nemajú. Z tých významnejších stále chýba východoslovenská metropola Košice, no výraznejšie zastúpenie Action nemá ani na južnom Slovensku. To sa postupne mení, po Rimavskej Sobote Holanďania predajňu otvoria v neďalekom Lučenci.

Vyplýva to z ponuky, ktorú kompetentní zverejnili na pracovnom portáli Profesia.sk. V rámci nej hľadajú celý manažérsky tím, ktorý tvorí vedúci/a (Store Manager) a štyria zástupcovia (Assistant Store Manager). „Budete plánovať a organizovať prácu v predajni, pracovať s kolegami na ich rozvoji, zodpovedať za naplnenosť predajne a v kancelárii strávite len minimum času na vybavenie nevyhnutnej administratívy,“ uvádza sa ďalej v inzeráte.

Ponúkaný plat začína na sume 1 350 eur, no pravdepodobne sa môže zvyšovať v závislosti od skúseností a pracovného výkonu konkrétneho manažéra. Okrem zliav na celý sortiment na zamestnancov čakajú aj iné benefity, ako napríklad Multisport karta, občerstvenie, darčeky pri výročiach, ale tiež náborový bonus. Na druhej strane spoločnosť vyžaduje aspoň päťročnú prax v maloobchode, z toho dvojročnú prax na vedúcej pozícii.

V súčasnosti nie je jasné, kedy by táto predajňa mohla byť otvorená, no rozhodne bude pre mesto a jeho blízke okolie prínosom. Slováci si nákupy v lacnom reťazci obľúbili, čoho dôkazom je vysoký záujem o produkty diskontných obchodov.