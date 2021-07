Na Slovensku sa potvrdilo ďalších 72 prípadov delta variantu. Takmer dve tretiny sú import zo zahraničia

Na Slovensku rutinným sekvenovaním potvrdili ďalších 72 nových výskytov delta variantu nového koronavírusu. Väčšinu prípadov, 63 percent, tvoril import zo zahraničia. Išlo o krajiny Európskej únie (EÚ) a aj mimo nej – vrátane obľúbených turistických destinácií. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Podľa hygienikov išlo aj o úzke kontakty týchto osôb. “Vyskytli sa aj prípady bez cestovateľskej anamnézy – neboli v zahraničí, ani neboli v kontakte s osobami, ktoré prišli zo zahraničia,” priblížila Račková s tým, že delta variant sa potvrdil prevažne u neočkovaných ľudí.

Dokopy 107

Na Slovensku sa od júna tohto roka laboratórne potvrdilo 107 prípadov delta variantu. V súčasnosti v krajine ešte mierne prevažuje alfa variant, ÚVZ však očakáva ďalší rast podielu delta variantu. Keďže delta variant sa šíri rýchlo, môže na význame naberať komunitné šírenie.

Úrad pripomenul, že príznaky delta variantu sa podobajú skôr na chrípku, nádchu či alergiu, pri miernych príznakoch sa podobajú na prechladnutie. Typickým symptómom je bolesť hlavy, bolesť hrdla, výtok z nosa a zvýšená teplota či horúčka. Strata chuti a čuchu už nebýva tak častým prejavom, vyskytnúť sa môžu hnačky. Deltou sa častejšie infikujú mladšie osoby, ktoré môžu ľahšie príznaky podceniť a výrazne infekčnejší variant vírusu šíriť ďalej.

“Najúčinnejšou ochranou proti ochoreniu COVID-19 je očkovanie. Dôležité je rešpektovať nastavené opatrenia na hraniciach aj vo vnútri krajiny. Treba tiež dodržiavať najzákladnejšie preventívne pravidlá – prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupu od iných ľudí a dôsledná hygiena rúk,” dodala Račková.

Vakcíny darujeme

Slovensko vakcíny od AstraZeneca Slovensko pravdepodobne daruje. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Reagoval tým na otázku, čo plánuje štát robiť s približne pol miliónom dávok tejto vakcíny, ktorými aktuálne disponujeme. Ako minister konštatoval, Slovensko musí darovať 1,2 milióna dávok vakcín proti COVID-19, aj keby sme teda darovali všetky dávky AstraZeneca, stále by to nebolo dosť. „Budeme postupovať podľa exspiračných hodnôt dávok,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva. Rezort aktuálne hľadá spolu s ministerstvom zahraničných vecí partnera, s ktorým by sa štát na darovaní dohodol.