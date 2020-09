Na Slovensku pribudol nový rekord. Za deň máme 360 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom

Na Slovensku v stredu (23.9.) pribudlo 360 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 5213 testov. Celkovo tak evidujeme 7629 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 90 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 3978 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 141 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 119 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 14 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 428 308 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 41.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20), Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky, Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.

Počet chorých stúpa týždenne o 20 percent

Počet infikovaných stúpa týždenne v priemere o 20 percent. Kapacity jednotlivých úradov verejného zdravotníctva ministerstvo zdravotníctva sleduje. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) o tom informoval po stredajšom rokovaní vlády. Pri záchyte infikovaných majú pomôcť aj tzv. skríningové antigénové testy. Vláda schválila nákup 500.000 kusov v zrýchlenom režime.

Antigénové testy sa majú používať na hraniciach, v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, prípadne pri testovaní ľudí v kritickej infraštruktúre. „Citlivosť týchto testov je 97 až 98 percent zo štandardných PCR testov, takže sa dajú veľmi kvalitne použiť pri záchyte chorých ľudí,“ vysvetlil Krajčí.

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf dodal, že SŠHR má skúsenosti s distribúciou zdravotníckych pomôcok pre kľúčové orgány a môže nakupovať tovar priamo. S nákupom má začať okamžite. „Verím, že ak sú firmy pripravené zásobovať nás, tak behom týždňa, do desiatich dní, by tá distribúcia mohla byť a tie testy by mohli byť u konečných používateľov,“ uviedol. Cena jedného by mala byť najviac desať eur.

Kapacity jednotlivých úradov verejného zdravotníctva podľa Krajčího sledujú. „V niektorých už bola naplnená alebo prekročená, ale zatiaľ nemáme prípad, že by regionálny úrad verejného zdravotníctva povedal, že si nestíha vykonávať prácu,“ uviedol. Poznamenal, že už počas leta realizovali nábory a kapacity sa snažia posilňovať. Pripustil však, že stav sa môže zhoršiť. Reprofilizácia lôžok sa bude riadiť podľa epidemiologického semaforu.