Na Slovensku pribudlo 1 968 nových prípadov, v Česku padol opäť rekord

Na Slovensku v piatok (16.10) pribudlo 1 968 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 11 904 testov. Celkovo tak evidujeme 28 268 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V piatok pribudlo 115 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 7 297 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 614 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 464 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 18 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 51 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 606 149 vzoriek.

Na Slovensku pribudlo 11 potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Celkovo tak v krajine zomrelo na toto ochorenie 82 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Vo Fakultnej nemocnici v Nitre zomrela 59-ročná žena, 63-ročný muž v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

“Vo Fakultnej nemocnici v Nitre zomrel 72-ročný muž, 76-ročný muž v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach, 81-ročný muž v Univerzitnej nemocnici Bratislava a 82-ročný muž v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku,” priblížila Eliášová.

Vo Fakultnej nemocnici v Nitre skonala 82-ročná žena, 84-ročný muž v Univerzitnej nemocnici Martin. Dve 84-ročné ženy zomreli v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach a 86-ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Denný nárast počtu nakazených v Česku prvýkrát prekročil desaťtisícovú hranicu

Denný nárast nových prípadov koronavírusu v Českej republike v piatok po prvýkrát prekročil desaťtisícovú hranicu, keď laboratóriá potvrdili 11.105 infikovaných. S odvolaním sa na aktualizované údaje českého ministerstva zdravotníctva o tom v noci na sobotu informoval spravodajský portál iDNES.cz.

Do štatistík od piatkového podvečera pribudlo ďalších 11 úmrtí, celkovo na ochorenie COVID-19 v krajine zomrelo 1283 ľudí. V českých nemocniciach je hospitalizovaných 3120 ľudí s koronavírusom, z toho 551 vo vážnom stave.

Aktívnych prípadov je 92.736. Hoci väčšina ľudí má mierny priebeh choroby, počet hospitalizovaných rastie. Podľa posledných údajov na webe ministerstva zdravotníctva je v nemocniciach 3120 pacientov s koronavírusom, vo vážnom stave je 551 z nich.

Od marca sa v Českej republike koronavírusom preukázateľne infikovalo 160.112 ľudí. V októbri sa celkový počet už viac ako zdvojnásobil, pribudlo vyše 89.000 prípadov. Tento týždeň denné prírastky prvýkrát prekročili hranicu 9000. V stredu laboratória odhalili 9544 prípadov, vo štvrtok to bolo 9718.

ČR má od začiatku mesiaca vyššie denné prírastky ako oveľa väčšie Nemecko. Takmer dvojnásobný je v porovnaní s koncom septembra počet úmrtí, počet hospitalizovaných s koronavírusom už je trojnásobný a k trojnásobku sa blíži aj počet pacientov vo vážnom stave.

Podľa ministra zdravotníctva Romana Prymulu bude počet nakazených pribúdať ešte desať dní až dva týždne. Odborníci uvádzajú, že do nemocníc sa dostanú 3-4 percentá nakazených, z toho 20 percent bude vo vážnom stave.

Kvôli nepriaznivému vývoju epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené protiepidemické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prechádzajú na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami.

Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.