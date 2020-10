Krvná skupina ovplyvňuje to, ako bude u vás prebiehať nákaza koronavírusom. Tieto skupiny sú na tom najhoršie

Prebehlo už viacero štúdií, ktoré sledovali, ako sa rôzne krvné skupiny vyrovnávajú s pandémiou nového koronavírusu a hlavne s ochorením COVID-19. Dve štúdie zverejnené iba tento týždeň opäť naznačujú, že ľudia s krvným typom 0 majú nielen nižšiu šancu, že sa infikujú, ale tiež to, že pravdepodobnosť vážneho priebehu ochorenia je u nich nižšia.

Jedna zo štúdii zistila, že pacienti s COVID-19 s krvnou skupinou 0 a B strávili na jednotke intenzívnej starostlivosti menej času ako tí, čo majú krvnú skupinu A alebo AB. Bolo tiež menšia pravdepodobnosť, že budú potrebovať pľúcnu ventiláciu a tiež menšia pravdepodobnosť, že u nich dôjde k zlyhaniu obličiek, informuje portál Bussiness Insider.

Menej času na JIS

Tieto nové štúdie podporili zistenia, najmä o skupine 0. Obe štúdie vyšli v časopise Blood Advances. Prvá sledovala 95 pacientov s ťažkým priebehom COVID-19 v nemocniciach v kanadskom Vancouveri, a to v čase od februára do apríla.

Pacienti so skupinou 0 a B strávili v priemere o 4,5 dňa menej času na JIS ako pacienti s krvou A a AB. Skupina AB bola na JIS dokonca v priemere 13,5 dňa.

Zistilo sa tiež, že iba 61 % ľudí s 0 alebo B potrebovalo pľúcnu ventiláciu v porovnaní s 84 % so skupinami A a AB. Pacienti s A a AB taktiež potrebovali častejšie dialýzu.

“Pacienti s krvnou skupinou A a AB môžu mať zvýšené riziko orgánových dysfunkcií alebo zlyhaní v dôsledku COVID-19 ako ľudia s krvnými skupinami 0 alebo B,” uzatvárajú autori štúdie.

Menšia šanca nákazy

Druhá štúdia zistila, že ľudia s krvným typom 0 majú tiež nižšie riziko nakazenia sa koronavírusom. Tím skúmal 4 600 ľudí s pozitívnym testom na koronavírus, pričom 38,4 % ľudí malo skupinu 0. To je nižšie ako prevalencia typu 0, keďže v Dánsku má túto skupinu 41,7 % obyvateľov.

“Krvná skupina 0 je významne spojená so zníženou náchylnosťou na nákazu,” napísali autori štúdie.

Aj minulé výskumy naznačovali, že krvná skupina 0 je odolnejšia voči koronavírusu. Štúdie z minulosti ukázali, že krvná skupina 0 je tiež menej náchylná na SARS. To je do určitej miery logické, keďže nový koronavírus je so SARSom zhodný na 80 %.

Aj keď tieto štúdie určite trochu upokoja ľudí s krvnou skupinou 0 či B, autori dodávajú, že to neznamená, aby boli menej opatrní. Stále na závažnosť ochorenia vplýva viacero ďalších faktorov, ako je vek či iné ochorenia.