Na Slovensku otvorili prvý nonstop supermarket, nakúpite si tu aj v noci či počas sviatkov. Inovatívny koncept sa rozširuje

S otváraním automatizovaných predajní začala Coop Jednota ešte v máji minulého roka. Od realizácie prvej inovatívnej predajne v obci Šalgočka postupne pribudli aj ďalšie, pričom v stredu (12. marca 2025) prišiel ďalší významný míľnik v tejto etape – otvorenie prvého nonstop supermarketu.

Modernizovaná predajňa v oravskej obci Rabča umožní zákazníkom po skončení štandardnej dennej prevádzky s personálom nakupovať kedykoľvek – ráno pred skorou pracovnou zmenou, neskoro večer či počas sviatkov a víkendov. Tento inovatívny koncept spája moderné technológie s tradičnými hodnotami a ponúka riešenie pre zachovanie dostupnosti obchodu aj v menších obciach. Zároveň ide o prvý automatizovaný supermarket s označením Tempo.

V praxi to teda znamená, že od pondelka do soboty v čase medzi 6:00 hod. a 18:00 hod. a počas nedele v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. vás v predajni obslúži personál tak, ako to býva štandardne zvykom. Následne sa supermarket prepne do automatizovaného režimu a vstup bude umožnený prostredníctvom zákazníckej karty Coop Jednota. Ako potvrdili zástupcovia reťazca, cieľovou klientelou nebudú iba domáci obyvatelia, ale tiež tranzitujúci v smere do Poľska.

Odradiť by ich nemusela ani nutnosť registrácie, ktorá by mala trvať do troch minút. Jediné, čo budú zákazníci potrebovať, je občiansky preukaz a fotografia tváre. Po spustení automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 v Šalgočke, Šali, Nových Zámkoch, Handlovej a Rabči plánuje reťazec pokračovať v rozširovaní siete aj do ďalších lokalít. Ďalšej prevádzky by sa mohli Slováci dočkať už v najbližších týždňoch, vyplýva to z tlačovej správy spoločnosti.

Ako funguje nakupovanie v samoobslužnej predajni?

Po úspešnej inštalácii aplikácie a následnom overení si zákazník pred vstupom do predajne vygeneruje QR kód, ktorý na označenom mieste naskenuje. Systém mu otvorí brány obchodu, pričom k dispozícii je akýkoľvek druh tovaru vrátane alkoholu či cigariet. Je preto zrejmé, že vstup do predajne je možný iba od 18 rokov. Platba prebieha v samoobslužnej pokladnici a je výhradne bezhotovostná. Pri odchode sa opäť skenuje QR kód.