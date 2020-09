Na Slovensko prichádza výrazné ochladenie. Teploty klesnú na 10 stupňov, spadnúť môže aj 100 mm zrážok

Doterajšie teplotne nadpriemerné počasie sa počas niekoľkých dní zmení, teploty budú, naopak, výrazne podpriemerné. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Aktuálne do našej oblasti prúdi teplý a vlhký vzduch, ktorý sa do našej oblasti dostáva po okraji tlakovej níže, ktorá sa nachádza nad Britskými ostrovmi a nad Severným morom, informuje imeteo.sk. Vďaka tomuto vzduchu sa v ňom tvoria prehánky a búrky, ktoré už včera zasiahli predovšetkým západné Slovensko. Počas dnešného dňa zrážky na západe Slovenska ustanú a presunú sa smerom nad východ. Zrážky hrozia predovšetkým na strednom a východnom Slovensku.

Cez víkend sa ochladí

Upozorňuje aj na výdatné zrážky v nasledujúcich dňoch. K výraznému ochladeniu príde podľa meteorológov počas nadchádzajúceho víkendu. “Zatiaľ čo v piatok predpokladáme denné maximá od 17 do 24 stupňov Celzia, v nedeľu už len v rozpätí 10 až 16 stupňov, čo v kombinácii so silnejším, prevažne severozápadným vetrom, zníži aj pocitovú teplotu,” spresnili meteorológovia. Silný vietor, i s parametrami víchrice, očakávajú aj na horách.

Spadnúť môže aj 100 mm zrážok

“Zrážky sa už v piatok od západu rozšíria na väčšinu územia SR a budú sa vyskytovať aj počas víkendových dní v tzv. vlnách, čo je typické pre studený anafront,” uviedli meteorológovia. “Najskôr sa zrážky budú vyskytovať aj vo forme búrok, no neskôr najmä vo forme trvalého dažďa,” dodali. Podľa predpovedného modelu by od piatka (25. 9.) do pondelka (28. 9.) malo spadnúť zväčša 30 až 70 mm, no v niektorých oblastiach to môže byť ojedinele až okolo 100 mm zrážok.

To sa už tlaková níž zo Severného mora dostane do regiónu strednej Európy a začne počasie ovplyvňovať v mnohých krajinách, vrátane nášho územia. Súčasne sa nad severným Jadranom prehĺbi nová tlaková níž, ktorá v sobotu prejde cez naše územie smerom k severovýchodu.

Ďalšia vlna zrážok dorazí na naše územie v noci z piatka na sobotu. Postupne sa rozprší na mnohých miestach územia a predovšetkým sobotňajšie ráno a dopoludnie bude na našom území mimoriadne sychravé.