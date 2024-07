Na Slovensko prichádza nová sieť drogérií od Biedronky: Zháňa už prvých zamestnancov, otvoriť by mala v tomto meste

S príchodom superlacnej Biedronky sa na Slovenskom trhu objaví aj iná sieť z dielne materskej skupiny Jerónimo Martins. Pôjde o drogérie Hebe, ktorých príchod bol avizovaný už v závere minulého roka. Ako teraz informujú Hospodárske noviny, predajca už zháňa prvých zamestnancov.

Drogérie Hebe sme v rámci našej reportáže navštívili počas uplynulého mesiaca aj my a pocity z nákupu si môžete prečítať v tomto článku. U našich severných susedov v Poľsku je sieť rozšírená na 300 kamenných predajní, pričom koncom minulého roka Hebe vstúpilo aj na český trh. Slovenskú expanziu drogéria začala prostredníctvom e-shopu, z ktorého si Slováci môžu objednávať produkty už nejaký ten čas.

Na základe vyjadrení zástupcov spoločnosti bolo zrejmé, že Hebe vstúpi na trh aj s kamennými predajňami, no zatiaľ nebolo jasné, do akej miery, kedy a kde. Ako si všimli HN, začiatkom týždňa sa na pracovnom portáli objavila ponuka, v rámci ktorej Hebe zháňa obchodného konzultanta, respektíve predavača. Na úvod uchádzačom ponúka 1 100 eur v hrubom a náplňou práce by mala byť starostlivosť o produkty v predajni, tvorba cien a tiež aj príprava online objednávok.

Z inzerátu sa však dajú vyčítať aj ďalšie dôležité informácie, ktoré by mohli napovedať viac o plánovanom vstupe na náš trh. Konkrétne táto ponuka sa viaže na naše hlavné mesto a termín nástupu je 1. september. S najväčšou pravdepodobnosťou teda Hebe otvorí prvú predajňu práve v Bratislave, čím logicky podporí stratégiu z Českej republiky. Je tiež veľmi pravdepodobné, že drogéria bude dostupná už na jeseň.

Dôležitou výhodou oproti konkurencii by mohli byť v Hebe napríklad samoobslužné pokladnice, ktorých prítomnosť tiež vyplýva zo zverejnenej pracovnej ponuky.