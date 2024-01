Na Slovensko mieri nový módny gigant z Turecka. Tento rok chce získať milióny zákazníkov

Vyzerá to tak, že na Slovensko už v najbližších mesiacoch zavíta nový e-shop, turecký Trendyol, informoval o tom portál Aktuality, s odvolaním sa na web Daily Sabah. Zameriava sa predovšetkým na módu a môže byť konkurenciou pre mnohé obľúbené nákupné stránky.

Spoločnosť Trendyol má s Európou veľké plány. Najprv sa plánuje dostať do Rumunska, Grécka, Česka alebo Maďarska a nasledovať by mala ďalšia skupina krajín, medzi ktorými sa nachádzame aj my, alebo Poľsko.

Aktuality vysvetľujú, že Trendyol je online trhoviskom, ktoré sa venuje predaju tovaru od externých obchodníkov. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, je to systém, ktorý využíva napríklad u nás známe Zalando či About You a ďalšie. A práve tieto e-shopy budú jeho veľkou konkurenciou, keďže ich už Slováci veľmi dobre poznajú a mnohí ich aj využívajú.

Trendyol má však ambiciózne plány a do konca tohto roku chce na východoeurópskom trhu získať až dva milióny aktívnych zákazníkov a pokoriť hranicu štyroch miliónov objednávok.