Unikátne receptúry, či bežný prebalený tovar s prirážkou? Ochutnali sme produkty domácich influencerov, takto to dopadlo

K imidžu úspešných influencerov či interpretov v dnešnej dobe patria aj vlastné produkty, pričom to už dávno nie je len merchové oblečenie. Mnoho známych osobností stavilo na gastro sektor, v ktorom spotrebiteľom ponúkajú tyčinky, čipsy, energetické nápoje či ľadové čaje. Okolo niektorých produktov sa vytvoril aj pomerne solídny „hype“, ktorý sme sa rozhodli otestovať aj my.

V článku sa dozviete: aké produkty sme ochutnali;

ktorý nám chutil najviac;

aké ceny si za tovar influenceri pýtajú;

čo nás prekvapilo.

Plačkovej čipsy, ale aj Separov energeťák

Pri menšom prieskume trhu sme sa rozhodli vybrať niekoľko produktov, ktoré ľuďom ponúkajú tí najpopulárnejší influenceri domácej scény. Na výber sme mali hneď z niekoľkých možností, z ktorých sme napokon vybrali tyčinky od obľúbeného komika a podnikateľa Jovinečka, energetický nápoj od rappera Separa, čipsy od kráľovnej slovenského Instagramu Zuzany Plačkovej a žiadaný ľadový čaj od jedného z najpopulárnejších hudobníkov československej scény, Calina.

Hodnotenie výrobkov vychádza z nášho subjektívneho názoru, pri ktorom sme zohľadňovali cenu produktu, kvalitatívne aspekty, a tiež porovnanie s inými dostupnými alternatívami v príslušnej výrobkovej kategórií vychádzajúcej z našej vlastnej skúsenosti. S prezentovanými „recenziami“ sa tak môžete, no nemusíte stotožniť.

Semtex Extrem – energetický nápoj Známa osobnosť: Separ Cena za plechovku (Supermarket Terno): 0,95 € (0,25 ml)/1,39 € (0,5 l) Výrobca: Semtex (Kofola)

Kým niektoré populárne osobnosti svoje meno za peniaze podpíšu pod čokoľvek, hudobník Separ je známy práve tým, že svoje produkty si starostlivo vyberá a podieľa sa na ich vytváraní. Medzi jeho vlastné produkty patrí rum Monsignor, proteínová tyčinka Extrem, rovnomenné košíčky z bielej čokolády, a tiež rovnomenný energetický nápoj v spolupráci so Semtexom. Svoje meno raper spojil aj so známou sieťou čerpacích staníc, kde sa predávalo jeho „Pečiuko“ či „Sepárok“.

Asi najdostupnejším produktom je zrejme spomínaný energeťák Extrem, ktorý sme našli hneď u viacerých predajcov a na pultoch sa objavil v uplynulom roku. Fanúšikovia populárneho interpreta nápoj vychválili a úspešné predaje viackrát spomínal aj samotný Separ.

Čo sa týka vône po otvorení, tá je, pochopiteľne, veľmi podobná ako pri iných energetických nápojoch. Príjemne nás prekvapila chuť, ktorej dodala zaujímavý podtón matcha. Práve vďaka tomuto aspektu dokáže aj laik rozoznať, že nepije obyčajný trhový energeťák, a keď sa v promo materiáloch písalo o špeciálnom produkte, v tomto prípade skutočne nejde len o marketingový ťah.

Ako pozitívny faktor vnímame aj cenu, za ktorú sa produkt predáva. My sme jeho menšiu verziu (250 ml) kúpili za 0,95 eura, no zohnať ho viete aj o pár centov lacnejšie, pričom cenovo nad etablovanou konkurenciou nevytŕča. Na pultoch si ho navyše všimnete vďaka nápaditému dizajnu.

Queen Chips by Zuzana Plačková – čipsy Známa osobnosť: Zuzana Plačková Cena za balenie (Lunys): 1,39 € (70 gramov) Výrobca: SlovChips

Kráľovná slovenského Instagramu má na domácom trhu hneď niekoľko produktov, ktoré pokrývajú zdravý životný štýl, drogériu, ale tiež nami skúmané gastro. Zuzana Plačková je úspešnou podnikateľkou, no s jej osobou sa často spája aj kritika. Z jej portfólia sme si vybrali solené čipsy s názvom Queen Chips, ktoré zabalila do typického ružového obalu a podľa promo popisu by mali ukrývať výrobok len z kvalitných zemiakov.

Bez akýchkoľvek predsudkov sme sa do čipsov pustili a ak v tomto smere čakáte kritiku, zrejme vás sklameme. Výrobok je chutný, ba podľa prvých dojmov aj lepší, ako väčšina solených čipsov na trhu. Na druhej strane, chuť nám už od začiatku prišla veľmi povedomá. Výrobcom je spoločnosť SlovChips z východného Slovenska, ktorá má na slovenských pultoch aj vlastné solené Spišské zemiakové lupienky.