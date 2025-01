Na slobode by mohol ujsť: Špecializovaný trestný súd prevzal návrh na vzatie útočníka zo Spišskej Starej Vsi do väzby

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) prevzal v sobotu návrh prokurátora na vzatie študenta, obvineného v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, do väzby. Sudca pre prípravné konanie bude o návrhu rozhodovať v zákonom stanovenej lehote. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol ŠTS.

Hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič priblížil, že návrh na vzatie do väzby bol podaný z dôvodu tzv. útekovej a preventívnej väzby. „Na základe doposiaľ vykonaného vyšetrovania je tu dôvodná obava, že v prípade ponechania obvineného S. S. na slobode by utiekol, respektíve že by pokračoval v trestnej činnosti,“ podotkol.

V rámci samotného vyšetrovania sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. „Vzhľadom na neverejnosť prípravného konania a mimoriadnu citlivosť celého prípadu nie je možné zverejniť bližšie informácie,“ doplnil Sovič. Polícia obvinila študenta z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, sčasti dokonaného, sčasti v štádiu pokusu. Obvinenie vzniesol vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PPZ). Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove sa stotožnil s podnetom vyšetrovateľa a v sobotu podal návrh na vzatie obvineného do väzby.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivý zo spáchania skutku je 18-ročný študent z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval.