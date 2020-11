Na prechádzke lesom našli 100-ročnú kapsulu poslanú holubom. Ukrývala v sebe nečakanú správu

Aktuálna situácia mnohých z nás (a nielen na Slovensku) vyháňa z preplnených nákupných centier do prírody. Aj krátka prechádzka nám môže dať veľa a teraz nehovoríme len o pozitívnom vplyve na naše zdravie. Môžeme mnohé vidieť, zažiť, no a v neposlednom rade, ak sa pošťastí, aj objaviť. Podobne ako pár z Francúzska.

Keď sa dvaja zaľúbenci rozhodli poprechádzať v lese na východe Francúzska, ani vo sne by im nenapadlo, že tam okrem krásnej prírody objavia aj niečo, čo má nevyčísliteľnú hodnotu. Dvojici totiž na zemi do oka padla maličká kapsula, ktorá, ako sa ukázalo, v sebe ukrývala správu z minulosti.

Správa priamo z bojového poľa

Maličká kapsula bola správou, ktorú z frontu počas 1. svetovej vojny prostredníctvom holuba poslal pruský vojak, píše web The Guardian.

Veľmi ťažko čitateľnú správu napísanú na kúsku papiera poslal vojak pechoty z Ingersheimu a napísaná bola v nemčine. Za normálnych okolností by išlo o viac-menej bezcenný zdrap, ktorý niekto poslal po poštovom holubovi. Správa však obsahovala podrobné vojenské manévre, zjavne počas prvej svetovej vojny a adresovaná bola nadriadenému dôstojníkovi.

Dátum na kúsku správy bol uvedený ako 16. júl, s čím si však pamiatkári nevedia dať rady, je rok. Predpokladá sa, že správa bola napísaná v daný deň buď v roku 1910 alebo 1916. Odborníci, ktorí odkaz nájdený dvojicou skúmali, sa však prikláňajú k druhému roku. Prvá svetová vojna sa totiž odohrala v rokoch 1914 až 1918 a popisuje udalosti z nej.

Vojaci boli pod paľbou a ustupovali

Ingerheim dnes patrí Francúzsku, v časoch vojny však patril pod Nemeckú ríšu. Pár kapsulu so správou našiel na poli ešte v septembri tohto roka a mysleli si, že nejde o nič cenné. Keď však predmet doniesli do najbližšieho múzea v Orbey, ktoré sa jednej z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny venuje, jeho správkyňa zostala v nemom úžase. Predmet aj so správou sa teraz stanú súčasťou stálej expozície múzea.

A čo sa snažil neznámy vojak svojmu nadriadenému zvestovať? Správa sa číta veľmi ťažko, pretože text jej autora bol písaný zrejme veľmi rozstrasenou rukou. Dešifrovať sa však podarilo aspoň časť z nej.

„Ako čata Potthoff postupuje k západnej hranici, je pod paľbou; čata Potthoff paľbu opätuje a po chvíli ustúpi. Vo Fechtwalde bola porazená polovica čaty. Čata Potthof ustupuje s ťažkými stratami,“ stojí v správe zaslanej holubom, ktorá však k svoju pôvodnému adresátovi zrejme nikdy nedorazila. Hodnota, ktorú nájdený útržok papierá môže mať, zatiaľ nebola stanovená.

