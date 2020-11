Časovú kapsulu uloženú v arktickom ľade vyplavilo na brehu Írska. Ľad, v ktorom bola uložená, sa roztopil

Keď sa v roku 2018 podarilo už po niekoľkýkrát nukleárnou energiou poháňanému ľadoborcu 50 Let Pobedy zakotviť na severnom póle, posádka sa rozhodla hlboko do ľadu umiestniť časovú kapsulu s množstvom rôznych predmetov. Nič vtedy nenasvedčovalo tomu, že by sa s kapsulou mohlo niečo stať a tá tam mala zostať uložená desiatky rokov, kým ju ďalšia generácia dobrodruhov nenájde. Klimatické zmeny však napokon spôsobili niečo celkom iné.

Časová kapsula v tvare kovového cylindra obsahovala množstvo fotografií, letákov, odznakov, podpivníky, básne, dopisy a mnoho ďalších predmetov. Expedícia lode 50 Let Pobedy (v preklade 50 rokov víťazstva, pozn. red.) sa ju rozhodla v arktickom ľade uchovať pre iných dobrodruhov, ktorí by ju v budúcnosti na severnom póle mohli objaviť. Stalo sa však čosi nepredvídateľné. Ako informoval web The Guardian, časová kapsula sa kvôli roztápajúcemu sa ľadu ocitla na pobreží na západe Írska.

Kovový cylinder objavila viac ako 3700 kilometrov od pôvodného miesta jeho uloženia na severnom póle dvojica surferov na jednej z pláží v Írsku.

Conor McClory a Sophie Curran práve sledovali situáciu na mori z pláže, keď si neďaleko nich všimli na brehu vyplavenú kovovú tubu. Ako uviedli miestnym médiám, najskôr si mysleli, že ide o nejakú odtrhnutú časť lode, keď však k predmetu podišli bližšie, mysleli, že ide o bombu.

Two young surfers who found a Russian time capsule washed up in west Donegal, say it's a worrying indication of melting ice in the Arctic Circle. A crew member on the ship the capsule came from told them she did not expect it to be found for many years | https://t.co/lI5nomLQfG pic.twitter.com/kvClUmGxRc

— RTÉ News (@rtenews) November 5, 2020