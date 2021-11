Na policajtov hádzali fľaše, narušili dopravu v celom centre. Na proteste vo Viedni bolo 30-tisíc ľudí

Na protestoch proti novým vládnym opatreniam v boji proti koronavírusu sa v sobotu vo Viedni zúčastnilo približne 30-tisíc ľudí, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na aktualizované odhady rakúskej polície.

Demonštranti svojím pochodom narušili dopravu v celom centre Viedne a došlo k niekoľkým zatknutiam. Niektorí účastníci podľa medializovaných informácií hádzali na policajtov fľaše. “Atmosféra je vyhrotená,” povedal policajný hovorca.

Rakúsko zavedie po rekordnom počte nových prípadov nákazy koronavírusom plošný lockdown, ktorý sa začne v pondelok a bude sa týkať zaočkovaných aj nezaočkovaných občanov.

🇦🇹 Austria: Protesters scuffle with police at anti covid restrictions rally in Vienna pic.twitter.com/yQ0mzg1X2q

Oznámil to v piatok predpoludním kancelár Alexander Schallenberg. Lockdown bude trvať maximálne 20 dní s prehodnotením situácie po desiatich dňoch.

Rakúska vláda zároveň oznámila, že od 1. februára 2022 začne v krajine platiť povinnosť byť zaočkovaný proti COVID-19 pre všetkých obyvateľov. Očkovanie treťou dávkou bude možné už po štyroch mesiacoch.

Massive protest in Vienna, Austria today against the new lockdown, plus mandatory vaccinations which the tyrannical Austrian government plans to implement starting in February. pic.twitter.com/bOjoBbjj5y

