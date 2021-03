Na palube ISS objavili neznáme baktérie. Odborníci zistili, ako sa mohli dostať do vesmíru

A nielen na Zemi. Ukázalo sa totiž, že baktériám sa pomerne dobre darí aj v prostredí s nízkou gravitáciou, napríklad na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice. Odborníkom sa podarilo nájsť tri nové kmene baktérií, o ktorých donedávna nikto nevedel.

Na palube ISS sa podarilo objaviť nové kmene baktérií

Ako informuje portál Science Alert, na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa indickým a americkým vedcom podarilo nájsť štyri kmene baktérií, pričom tri z nich boli až donedávna celkom neznáme. Tri zo štyroch kmeňov baktérií boli prvýkrát izolované ešte v rokoch 2015 a 2016, pričom jeden z nich sa podarilo objaviť na ovládacom paneli a ďalší sa našiel na jedálenskom stole. Nový kmeň sa podarilo objaviť aj v starom HEPA filtri, ktorý sa na Zem vrátil ešte v roku 2011.

Všetky novoobjavené kmene baktérií patria do rodiny baktérií, ktoré sa bežne nachádzajú v pôde alebo v sladkej vode, píše štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Microbiology. Sú prospešné pre rastliny a pomáhajú udržať patogény, ktoré by ich ohrozovali, na uzde. Pýtate sa, ako sa také baktérie dostali do vesmíru? Pre odborníkov tento nález nie je až taký prekvapivý. Astronauti si totiž malé množstvo potravín sami pestujú vo vesmíre už celé roky.

Baktéria, ktorá sa našla v HEPA filtri, bola identifikovaná ako Methylorubrum rhodesianum. Zvyšné tri kmene baktérií patria k rovnakému, dovtedy neidentifikovanému, druhu a dostali pomenovanie IF7SW-B2T, IIF1SW-B5, a IIF4SW-B5. Vedci navrhujú, aby sa nový druh baktérií nazýval Methylobacterium ajmalii po indickom vedcovi Ajmal Khanovi, ktorý sa zaoberal najmä otázkou biodiverzity.

Vedci odobrali viac ako 1 000 vzoriek čakajúcich na analýzu

Ako sa vedci vyjadrili pre portál Eurekalert, je mimoriadne dôležité vedieť izolovať a identifikovať nové druhy mikróbov na miestach, kde sa rastliny pestujú v extrémnych podmienkach, napríklad v izolácii vesmírnej stanice. Novoobjavené kmene baktérií vedci v súčasnosti podrobujú genetickej analýze, aby zistili, či je možné využiť ich pri pestovaní rastlín vo vesmíre.

Je možné, že v budúcnosti sa podarí vytvoriť sebestačný systém fungujúci v podmienkach mikrogravitácie. Ukázalo sa totiž, že jeden z kmeňov má gény, ktoré by mohli podporiť tvorbu koreňov a deľbu buniek, a teda zdravý rast rastlín.

Aj keď sú vedci z tohto objavu nadšení, priznávajú, že zatiaľ stihli problematiku mikróbov vo vesmíre preskúmať len čiastočne a pred sebou majú ešte obrovské množstvo práce. Na palube vesmírnej stanice bolo odobratých približne 1 000 vzoriek, ktoré budú v blízkej budúcnosti prepravené na Zem a podrobené analýze.